وراثتی زمین کا مطالبہ کرنے پر بہن بھائی کو قید کرنے والے ملزم کو 3 سال قید، 98 لاکھ روپے دیت کا حکم

مرکزی ملزم عنصر عباس کو 3 سال 3 ماہ قید ، 50 ہزار روپے جرمانہ، ایکسپریس نیوز نے کیس کو بھرپور انداز سے اٹھایا تھا

عمران اصغر/نمائندہ ایکسپریس December 24, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

چکوال میں ہزاروں کنال زمین کے وارث بہن بھائی کو غیر قانونی طور حویلی میں بھوکا قید رکھنے اوربھوک سے گریجویٹ خاتون کی موت کے انسانیت سوز واقع پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔

چکوال میں 955 کنال کے اکیلے وارث حسن رضا اور جبین بی بی کو حویلی میں بھوکا قید رکھنے کے انسانیت سوز واقع پر ایکسپریس نیوز کی کوریج رنگ لے آئی۔

چکوال کی مقامی عدالت نے مرکزی ملزم کو قید اور جرمانہ کی سزا سنا دی۔

 ایکسپریس نیوز نے اس سال فروری کے مہینے میں گمنام خط پر چکوال کے تھانہ نیلہ میں درج ہونے والے مقدمہ پر بھرپور رپورٹنگ کی۔

واقعے کے مطابق حسن رضا اور اس کی بہن جبین بی بی کروڑوں روپے مالیت زمین کے اکیلے وارث تھے، زمین ہتھیانے کے لیے چچا زاد نے دونوں کو حویلی میں غیر قانونی طور پر قید کیا اور اس دوران گریجویٹ جبین بی بی کی موت بھائی کے سامنے بھوک کی وجہ سے ہوئی۔

بہن کی آنکھوں کے سامنے بلک بلک کر موت پر متوفیہ کا بھائی حسن رضا شدید زہنی دباو کا شکار ہوا۔

مزید پڑھیں

Express News

چکوال، جائیداد کی لالچ میں بہن بھائی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کا کیس ردی کی نذر ہونے کا خدشہ

ایکسپریس نیوز نے اس معاملے کو حکومتی ایوانوں تک پہنچایا، خصوصی کوریج سے چکوال پولیس حرکت میں آئی مرکزی ملزم عنصر عباس، محمد شکیل، محمد اشرف، توصیف رضا اور 6 خواتین کو گرفتار کیا۔

ملزمان کی گرفتاری کے بعد اس مقدمے کا 8 مہینے ٹرائل چلا، عدالت نے انسانیت سوز تشدد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے، 6 خواتین سمیت 9 افرادکو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کردیا۔

جج نے مرکزی کردار عنصر عباس کو بہن بھائی کو قید رکھنے کے جرم میں 3 سال قید بامشقت، 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔

اس کے علاوہ بجرم 491 کے تحت مجرم کو 3 ماہ قید 5 ہزار جرمانہ کی سزا سنائی، اور بجرم 322 کے تحت مجرم کو 98 لاکھ، 28 ہزار 670 روپے دیت کی رقم جبین بی بی کے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم دیا۔

مجرم کو عدالت سے گرفتار کرکے ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کردیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

 Dec 24, 2025 06:34 PM |
آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

 Dec 24, 2025 05:14 PM |
مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

 Dec 24, 2025 05:19 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی سے بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کی خاتون کارندہ گرفتار

Express News

مری میں 6 روز کیلئے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

’اساتذہ کے ذہنی ٹارچر‘ پر لاہور یونیورسٹی کے طالب علم نے تیسری منزل سے کود کر خودکشی کرلی

Express News

پی آئی اے کی نجکاری پر پی پی پی رہنما کا شدید ردعمل

Express News

پنجاب میں روزانہ 2 لاکھ لیٹر جعلی دودھ فروخت کرنے والا منظم گروہ پکڑا گیا

Express News

کالعدم ٹی ایل کے متعدد رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو