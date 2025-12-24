اسلام آباد، چینی خاتون کی عمارت کی چھت سے کود کر مبینہ خود کشی

وان رو پینگ وزٹ ویزا پر پاکستان آئی ہوئی تھی، پولیس نے لاش تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کردی، ذرائع

نعیم اصغر December 24, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

جی ایٹ کے علاقے میں چینی خاتون نے مبینہ طور پر عمارت کی چھت سے چھلانگ لگا کر خود کشی کی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ چینی لڑکی وان رو پینگ جی ایٹ میں رہائشی عمارت کی چھت سے گرنے کے بعد جاں بحق ہوئی تاہم ذرائع نے بتایا کہ چینی لڑکی نے مبینہ طور پر چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ چھت سے گرنے پر چین سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے سر میں چوٹ آئی۔

چینی خاتون سے متعلق مزید بتایا گیا کہ وان رو پینگ وزٹ ویزا پر پاکستان آئی ہوئی تھی۔

اسلام آباد پولیس نے چینی خاتون کی لاش اسپتال منتقل کر دی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔
