بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

راکیش روشن کی خواجہ سرا کیساتھ جھگڑنے کی ویڈیو پر کمنٹس کی لائن لگ گئی

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup
راکیش روشن کی بھتیجے کی شادی میں خواجہ سرا جھڑپ کی ویڈیو وائرل

بالی ووڈ کے معروف فلم ساز راکیش روشن کی بھتیجے کی شادی میں اُس وقت ہنگامہ کھڑا ہوگیا جب وہ مبارک باد دینے آنے والے خواجہ سرا سے الجھ پڑے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ایشان روشن کی شادی میں شرکت کے لیے پہنچے مگر خوشیوں بھری اس تقریب میں اس وقت اچانک تنازع کھڑا ہوگیا جب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

اس وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہدایتکار راکیش روشن کو دروازے پر کھڑے خواجہ سرا سے بحث و تکرار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ راکیش روشن تقریب کے مقام کے باہر موجود خواجہ سرا سے گفتگو کے دوران خاصے برہم نظر آ رہے ہیں۔

وائرل ویڈیو کے بعد خواجہ سرا کا کہنا تھا کہ وہ صرف نوبیاہتا جوڑے کو دعائیں دینے آئے ہیں تاہم بات بڑھتی ہوئی تکرار میں بدل گئی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسی دوران ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں خواجہ سرا کو دلہن کے تقریب کی طرف جاتے وقت دعائیں دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

پس منظر میں راکیش روشن اور ایشان روشن بھی دکھائی دیتے ہیں، جس سے معاملہ مزید الجھ گیا۔ وائرل ویڈیو پر بھی مزے مزے کے کمنٹس بھی آئے۔

ایک صارف نے طنز کرتے ہوئے لکھا کہ 10 لاکھ مانگ لیے ہوں گے آخر کروڑوں کماتے ہیں نا!

ایک اور صارف نے سوال اٹھایا کہ دعائیں دینے آئے تھے یا پیسے لینے؟ ہر بات میں راکیش جی کو ہی قصوروار کیوں ٹھہرا دیا جاتا ہے؟

کسی نے سخت کمنٹ کیا کہ یہ مبارکباد دینے نہیں، پیسے بٹورنے آتے ہیں، ہر شہر میں پورا نیٹ ورک ہے۔

تقریب میں ریتک روشن بلیو شیروانی اور میچنگ ویسٹ کوٹ میں جلوہ گر ہوئے جبکہ ان کے ساتھ بیٹے ہریہان اور ہریدان بھی موجود تھے۔

ریتک کی سابقہ اہلیہ سوزین خان اور ان کے بوائے فرینڈ ارسلان گونی بھی شادی کی تقریب میں نظر آئے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

Dec 24, 2025 11:31 PM |
انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

 Dec 24, 2025 11:01 PM |
حسن احمد کی کرسمس تقریبات میں شرکت؟ اداکار نے اپنا موقف بیان کردیا

حسن احمد کی کرسمس تقریبات میں شرکت؟ اداکار نے اپنا موقف بیان کردیا

 Dec 24, 2025 09:21 PM |

متعلقہ

Express News

بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

Express News

انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

Express News

حسن احمد کی کرسمس تقریبات میں شرکت؟ اداکار نے اپنا موقف بیان کردیا

Express News

کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل

Express News

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

Express News

آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو