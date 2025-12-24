انٹر بورڈ کراچی میں جونیئر کالج ٹیچر کو ناظم امتحانات تعینات کرنے کی تیاری

اعلی ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں دو ماہ میں دوسری بار ناظم امتحانات کی خلاف ضابطہ تقرری کے لیے کوششیں شروع کردیں

صفدر رضوی December 24, 2025
facebook whatsup

سرکاری کالج کے استاد کو انٹر بورڈ کراچی میں ناظم امتحانات تعینات کرنے کی کوششیں شروع کردی گئیں ہیں۔

سندھ کے محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز نے اعلی ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں دو ماہ میں دوسری بار ناظم امتحانات کی خلاف ضابطہ تقرری کے لیے کوششیں شروع کردی ہیں۔

ذرائع کے مطابق سرکاری کالج کے ایک استاد کی درخواست پر انھیں ناظم امتحانات انٹر بورڈ کراچی تعینات کرنے کی تیاری کی جارہی ہے جو دستیاب معلومات کے مطابق قائد آباد کے سرکاری کالج میں گریڈ 18 کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جبکہ یہ اسامی گریڈ 19 کی ہے۔

اس سلسلے میں متعلقہ استاد کو ڈیپوٹیشن پر انٹر بورڈ میں ناظم امتحانات تعینات کرنے کے لیے محکمہ کالج ایجوکیشن سے این او سی مانگی گئی ہے جبکہ انٹر بورڈ کراچی سے بھی اس سلسلے میں رائے طلب کرنے کی اطلاعات ہیں۔

محکمہ کالج ایجوکیشن کے ذرائع کے مطابق محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کے ایک سیکشن افسر کی جانب سے متعلقہ اسسٹنٹ پروفیسر کی درخواست کے ساتھ این او سی اور کمنٹس مانگے گئے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی کے کالج اساتذہ نے ای مارکنگ سسٹم ناکام بنادیا، انٹر کے 21 ہزار طالب علم 6 ماہ سے رزلٹ کے منتظر

Express News

انٹرمیڈیٹ میں ای مارکنگ کا کامیاب تجربہ کرنے والی ناظم امتحانات فارغ، عہدے پر لاڑکانہ سے افسر تعینات

Express News

وفاقی حکومت کی جانب سے ای مارکنگ کے تمام سوفٹ ویئرز سندھ کے حوالے

واضح رہے کہ اس سے قبل ایک لاڑکانہ تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر انسپیکشن کا کراچی تبادلہ کرکے انھیں انٹر بورڈ کراچی تعینات کردیا گیا تھا تاہم غلطی کا احساس ہونے کے بعد محکمے نے فیصلے کو واپس لے لیا۔

قابل ذکر امر یہ ہے کہ سندھ کے تقریبا تمام ہی تعلیمی بورڈز میں ناظم امتحانات اور سیکریٹری بورڈ جبکہ آڈٹ افسران کی اسامیاں خالی ہیں تاہم ان اسامیوں پر مستقل تعیناتی کے بجائے جزوقتی افسران سے کام چلایا جاتا ہے دیگر بورڈز یا محکموں سے تبادلے کرکے بورڈ میں افسران تعینات کردیے جاتے ہیں۔

اسامی مشتہر کرکے مستقل ناظم امتحانات،  سیکریٹریز اور آڈٹ آفیسرز کی تقرری نہیں کی جاتی آئے دن ایک نیا تجربہ کیا جاتا ہے اور یہ تجربے بھی ایک ایسے وقت میں کیے جارہے ہیں جب آئندہ برس سے سندھ کے تعلیمی بورڈز میں سائنسی مضامین کے امتحانات کی ای مارکنگ ہونی ہے۔

ذرائع کے مطابق ای مارکنگ کے سلسلے میں اساتذہ کی تربیت ہونا باقی ہے جبکہ میٹرک اور انٹر کی سطح پر نویں اور گیارہویں جماعتوں میں نیا گریڈنگ سسٹم بھی سندھ میں نافذ کیا جانا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

Dec 25, 2025 12:33 AM |
بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

Dec 24, 2025 11:31 PM |
انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

 Dec 24, 2025 11:01 PM |

متعلقہ

Express News

کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

Express News

اسلام آباد؛ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تیندوا داخل ہوگیا

Express News

انٹر بورڈ کراچی میں جونیئر کالج ٹیچر کو ناظم امتحانات تعینات کرنے کی تیاری

Express News

کراچی میں مسلح افراد 26 لاکھ روپے مالیت کے 13 مویشی چھین کر لے گئے

Express News

گلبرگ میں فائرنگ سے جاں بحق 8 سالہ اریان کی تدفین، واقعے کا مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار

Express News

ایف بی آر کی لاہور میں بڑی کارروائی، دو ارب 64 کروڑ سے زائد رقم وصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو