گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

گووندا کے اس افیئر کے باعث اہلیہ کیساتھ طلاق کی خبریں گرم رہی ہیں

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup
اداکار گووندا اور اہلیہ سنیتا کے درمیان طلاق کی خبریں گرم تھیں

بالی ووڈ کے سپر اسٹور گووندا اور ان کی اہلیہ کا 3 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ازدواجی بندھن قریب قریب ٹوٹنے کے ہے اور اس کی وجہ اداکار کا افیئر ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اداکار گووندا کے اس افیئر کی خبریں میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں لیکن طلاق کے لیے درخواست دائر کرنے والی ان کی اہلیہ نے کبھی اس پر لب کشائی نہیں کی تھی۔

تاہم اب گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا نے پہلی بار کھل کر تسلیم کیا ہے کہ گووندا کا واقعی ایک افیئر تھا تاہم انہوں نے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ تعلق کسی اداکارہ کے ساتھ نہیں تھا۔

خیال رہے کہ یہ خبریں گرم رہی ہیں کہ 60 سالہ گووندا کا جواں سال مراٹھی اداکارہ کے ساتھ افیئر ہے اور وہ اہلیہ کو طلاق دیکر ان سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ 

سنیتا آہوجا نے کہا کہ 2025 ان کی زندگی کا سب سے مشکل سال ثابت ہوا۔ گووندا کے ایک خاتون سے تعلق کی خبریں مسلسل سامنے آتی رہیں۔ جسں نے پوری فیملی کو متاثر کیا۔

اداکار کی اہلیہ سنیتا آہوجا کا مزید کہنا تھا کہ میں مانتی ہوں کہ گووندا کا افیئر تھا مگر وہ عورت محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے صرف گووندا کے پیسوں سے محبت تھی۔

سنیتا آہوجا نے ان افواہوں کو بھی مسترد کر دیا کہ ان کے شوہر گووندا کسی مراٹھی نوجوان اداکارہ کے ساتھ تعلق میں ہیں۔

انھوں نے کہا کہ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ کوئی اداکارہ نہیں ہے کیونکہ اداکارائیں ایسے کام نہیں کرتیں۔

سنیتا آہوجا نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ گووندا اب ان سب باتوں کو یہیں ختم کر دیں اور اگلا سال ہماری فیملی کے لیے بہتر ہو۔

یاد رہے کہ رواں سال کے آغاز میں گووندا اور سنیتا آہوجا کی علیحدگی اور طلاق کی خبریں شوبز حلقوں میں خوب گردش کرتی رہیں۔

ان افواہوں کو اس وقت مزید ہوا ملی جب دونوں کو کافی عرصے تک ایک ساتھ عوامی تقریبات میں نہیں دیکھا گیا۔

بعد ازاں ان کی بیٹی نے بھی سامنے آ کر کہا تھا کہ والدین کے درمیان معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔

گووندا اور سنیتا کی شادی 1987 میں ہوئی تھی جو انھوں نے بیٹی کی پیدائش سے قبل یعنی ایک سال بعد ظاہر کی تھی کیوں کہ اداکار کی توجہ فلمی کیریئر پر تھی۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

Dec 25, 2025 12:33 AM |
بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

Dec 24, 2025 11:31 PM |
انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

 Dec 24, 2025 11:01 PM |

متعلقہ

Express News

بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

Express News

انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

Express News

حسن احمد کی کرسمس تقریبات میں شرکت؟ اداکار نے اپنا موقف بیان کردیا

Express News

کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل

Express News

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

Express News

آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو