کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

مغوی جنید کو کراچی اور کمشور پولیس نے مشترکہ کارروائی کے بعد بازیاب کرایا، ایس ایچ او الفلاح

اسٹاف رپورٹر December 25, 2025
facebook whatsup
فوٹو اسکرین گریپ

کچے کے ڈاکوؤں کے نرغے میں آکر اغوا ہونے والا کراچی کا نوجوان دو ماہ بعد بازیاب ہوکر گھر پہنچ گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق الفلاح  کے علاقے شاہ فیصل کالونی کا رہائشی مغوی نوجوان 2 ماہ کے بعد گھر واپس آگیا۔ 30 سالہ جنید کو 24 اکتوبر کے روز دھوکے سے کچے کے ڈاکوئوں نے حیدر آباد بلوا کر اغوا کیا تھا۔

نوجوان کے اغوا کا مقدمہ الفلاح پولیس نے بھائی کی مدعیت میں درج کیا جس میں اہل خانہ نے کہا تھا کہ اغوا کاروں نے دو کروڑ روپے تاوان طلب کیا ہے۔

ایس ایچ او الفلاح کے مطابق مغوی کو کراچی اور کمشور پولیس نے مشترکہ کارروائی کے بعد بازیاب کرایا ہے۔

بازیابی کے بعد نوجوان نے اپنے بیان میں کہا کہ میں اپنے اہل خانہ اور دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے صحیح سلامت ہوں۔ جنید نے کہا کہ میں فون پر بات کرتا تھا اور باتوں میں آکر اغوا ہوگیا۔

نوجوان نے دیگر لڑکوں کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی کال کے جھانسے میں نہ آئیں اور اس عادت کو بالکل ختم کردیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

Dec 25, 2025 12:33 AM |
بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

Dec 24, 2025 11:31 PM |
انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

 Dec 24, 2025 11:01 PM |

متعلقہ

Express News

کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

Express News

اسلام آباد؛ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تیندوا داخل ہوگیا

Express News

انٹر بورڈ کراچی میں جونیئر کالج ٹیچر کو ناظم امتحانات تعینات کرنے کی تیاری

Express News

کراچی میں مسلح افراد 26 لاکھ روپے مالیت کے 13 مویشی چھین کر لے گئے

Express News

گلبرگ میں فائرنگ سے جاں بحق 8 سالہ اریان کی تدفین، واقعے کا مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار

Express News

ایف بی آر کی لاہور میں بڑی کارروائی، دو ارب 64 کروڑ سے زائد رقم وصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو