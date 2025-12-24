بونا کہنے پر جسپریت بمرا اور رشبھ پنت نے ٹیمبا باووما سے معافی مانگ لی

واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر خاصی ہلچل دیکھنے میں آئی

اسپورٹس ڈیسک December 25, 2025
کراچی:

ٹیسٹ سیریز کے دوران جنوبی افریقہ کے کپتان ٹیمبا باووما کو مبینہ طور پر بونا کہنے کے معاملے پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی جسپریت بمرا اور رشبھ پنت نے معافی مانگ لی۔

واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر خاصی ہلچل دیکھنے میں آئی تاہم انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارتی کھلاڑیوں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی۔

Express News

بمراہ کا ٹمبا باووما سے متعلق انتہائی نامناسب تبصرہ، پابندی کا امکان؟

ٹیمبا باووما نے اس حوالے سے بتایا کہ انہیں اندازہ تھا کہ بھارتی کھلاڑیوں نے اپنی زبان میں ان کے بارے میں کچھ کہا تھا تاہم بعد میں دو سینئر کھلاڑی ان کے پاس آئے اور معذرت کی۔

باووما کے مطابق جب ان سے معافی مانگی گئی تو اس وقت انہیں مکمل طور پر علم نہیں تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے جس پر بعد میں انہوں نے اپنی ٹیم کے میڈیا منیجر سے تصدیق کی۔
