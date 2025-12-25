اولمپیئن ویٹ لیفٹر طلحہ طالب گیراج میں ٹریننگ کرنے پر مجبور

اولمپیئن ویٹ لیفٹر طلحہ طالب گیراج میں ٹریننگ کرنےپر مجبور ہیں۔
کراچی نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے طلحہ طالب نے کامن ویلتھ، ایشین گیمز کی تیاری کے لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بہتر سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کردیا۔
ان کا موقف ہے کہ ٹریننگ اور جم کے لیے اچھی سہولت مل جائیں تو کامن ویلتھ گیمز میں میڈل جیت سکتا ہوں۔
گوجرانوالہ سے تعلق رکھن والے طلحہ طالب نے 2021 ٹوکیو اولمپکس سے شہرت پائی۔ وہ 67 کلو گرام کیٹیگری میں پانچویں پوزیشن پاکر اولمپکس اسٹار بنے۔
ورلڈ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ،کامن ویلتھ گیمز، ایشین چیمپئن شپ سمیت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو میڈلز دلانے والے طلحہ طالب پر چار سال پہلے قوت بخش ممنوعہ ادویات کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی تھی۔
پابندی کے خاتمے پر اب حال ہی میں کراچی میں منعقدہ نیشنل گیمز میں طلحہ طالب نے ایک بار پھر گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔
طلحہ طالب کا کہنا ہے کہ تین سال سے کرائے کے گیراج میں ٹریننگ جاری رکھی ہوئی ہے، حکومتی سطح پر سہولیات ملیں تو وہ اب بھی پاکستانی پرچم بلند کرسکتے ہیں۔
طلحہ طالب کے مطابق چار سال ضائع ہونے کا دکھ ضرورہے لیکن سب کچھ بھول کر ایک بار پھر پاکستان کا پرچم بلند ضرور بلند کروں گا۔