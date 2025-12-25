کوئٹہ:
بلوچستان صوبائی اسمبلی سیکرٹریٹ نے اسمبلی کے دوسرے پارلیمانی سال (28 فروری 2024 سے دسمبر 2025 تک) کی جامع کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں 92 دنوں پر محیط اجلاسوں کے دوران اہم قانون سازی، پارلیمانی کارروائیاں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے نمایاں پیش رفت سامنے آئی ہے۔
یہ رپورٹ صوبائی اسمبلی کی جمہوری روایات اور شفافیت کی طرف ایک اہم قدم ہے۔
رپورٹ کے مطابق، اس عرصے میں بلوچستان اسمبلی نے مجموعی طور پر 26 بل منظور کیے، جو صوبے کی معاشی اصلاحات، معدنیات، زراعت، ٹیکس اور انسداد دہشت گردی جیسے اہم شعبوں سے متعلق ہیں۔
ان میں سے چند نمایاں بلز میں بلوچستان فنانس بل 2024-25 (بجٹ کی منظوری)، زرعی انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024، مائنز اینڈ منرلز ڈویلپمنٹ بل اور اینٹی ٹیررازم (ترمیمی) بل 2025 شامل ہیں۔ باقی بلز صحت، تعلیم، لوکل گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر ریگولیشن سے متعلق ہیں۔
اس کے علاوہ 4 بل قائمہ کمیٹیوں میں زیر غور ہیں، جو جلد منظوری کے مراحل میں ہیں۔
اسمبلی نے اس دوران 11 سرکاری اور 30 غیر سرکاری قراردادیں منظور کیں، جو صوبے کے عوامی مسائل جیسے پانی کی کمی، بجلی، صحت سہولیات، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی بہتری سے متعلق تھیں۔ اراکین کی جانب سے اٹھائے گئے 25 توجہ دلاؤ نوٹسز کو فوری نمٹایا گیا، جو فوری عوامی شکایات کے حل کے لیے اہم ثابت ہوئے۔
حکومت نے اراکین کے 114 سوالات کے مکمل اور تسلی بخش جوابات فراہم کیے، جو احتساب اور شفافیت کے عمل کو مضبوط بناتے ہیں۔
رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ دوسرے پارلیمانی سال میں اسمبلی کے 4 ان کیمرہ اجلاس منعقد ہوئے، جن میں حساس قومی اور صوبائی امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ یہ اجلاس صوبے کی سیکیورٹی، معاشی استحکام اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق تھے۔
بلوچستان کی موجودہ بارہویں صوبائی اسمبلی، جو 28 فروری 2024 کو اپنا پہلا اجلاس منعقد کر چکی ہے، نے اپنے دوسرے پارلیمانی سال میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ اپوزیشن اراکین نے بھی متعدد مواقع پر حکومت کے ساتھ مل کر عوامی مفاد کے بلز اور قراردادوں کی حمایت کی، جو سیاسی ہم آہنگی کی عکاسی کرتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کارکردگی صوبے کے چیلنجز جیسے معاشی مسائل، معدنی وسائل کے انتظام اور ترقیاتی منصوبوں کی طرف توجہ کی نشاندہی کرتی ہے۔
اسمبلی سیکرٹریٹ کے ذرائع کے مطابق، منظور شدہ بلز کی مکمل تفصیلی فہرست جلد پبلش کی جائیں گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ تازہ ترین معلومات کے لیے ویب سائٹ کا دورہ کریں۔