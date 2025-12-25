جنوری میں شیڈول ساؤتھ ایشین گیمز میں مزید تاخیر کا امکان

ساؤتھ ایشین گیمز 23 جنوری سے 31 جنوری تک لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں کرانےکا اعلان کیا گیا تھا

محمد یوسف انجم December 25, 2025
جنوری میں شیڈول ساؤتھ ایشین گیمز میں مزید تاخیر کا امکان ہے۔

تفصیلات کے مطابق ساؤتھ ایشین گیمز 23 جنوری سے 31 جنوری تک لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں  کرانےکا اعلان کیا گیا تھا۔

ذرائع کےمطابق 2026 میں شیڈول اٹلی ونٹر گیمز، کامن ویلتھ گیمز اور ایشین گیمز سمیت دیگر بین الاقوامی ایونٹس کی وجہ سے ساؤتھ ایشین گیمز اب اگلے سال 2027 میں ممکن ہوسکتے ہیں۔

تاہم گیمز کے مستقبل کا باضابطہ اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔

یاد رہے کہ آخری بار 2019 میں ٓنیپال نے ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی کی تھی، اس کےبعد کوویڈ سمیت دوسری وجوہات کی بناپر ابھی تک یہ گیمز نہیں ہوپائے۔
