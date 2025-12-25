الیکشن کمیشن نے وفاقی آئینی عدالت کے حکم پر کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات روک ملتوی کردیے

اسلام آباد:
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی آئینی عدالت کے حکم پر کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات روک دیے اور نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا۔
الیکشن کمیشن نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات روکنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے 24 دسمبر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 28 دسمبر 2025کو شیڈول بلدیاتی انتخابات تاحکم ثانی ملتوی کردیے گئے ہیں۔
خیال رہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے گزشتہ روز سماعت کے بعد کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات پر حکم امتناع جاری کیا تھا۔
درخواست گزار عبدالقادر کے وکیل کامران مرتضیٰ نے عدالت کو بتایا تھا کہ کوئٹہ میں حلقہ بندیاں 2017 کی مردم شماری کے تحت ہوئی ہیں حالانکہ 2023 کی مردم شماری نوٹیفائی ہوچکی ہے لہٰذا بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں نئی مردم شماری کے مطابق ہونی چاہئیں۔
وفاقی آئینی عدالت نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز بھی جاری کردیے ہیں۔