افریقا کی بلند ترین چوٹی پر ریسکیو ہیلی کاپٹر گر کر تباہ؛ 2 غیرملکی سیاح سمیت 5 ہلاک

ہیلی کاپٹر میں مقامی ڈاکٹر، ٹور گائیڈ اور پائلٹ تھے جو چوٹی پر پھنسے 2 غیرملکی سیاحوں کو لے کر واپس آرہے تھے

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup
ہیلی کاپٹر میں مقامی ڈاکٹر، ٹور گائیڈ اور پائلٹ کے ساتھ دو غیرملکی سیاح بھی تھے

تنزانیہ کا ریسکیو مشن کے لیے جانے والا ایک ہیلی کاپٹر برّاعظم افریقا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ کلیمنجارو پر حادثے کا شکار ہو گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر بلند ترین پہاڑی پر پھنسے دو غیرملکی سیاحوں کو نکال کر واپس آرہا تھا اور خود حادثے کا شکار ہوگیا۔

اس حادثے میں ہیلی کاپٹر میں موجود تمام 5 افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے جن میں دونوں غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں۔ جن کا تعلق چیک جمہوریہ سے تھا۔

ہیلی کاپٹر حادثے میں غیر ملکیوں کے ساتھ ہلاک ہونے والے مقامی ڈاکٹر، ٹور گائیڈ اور پائلٹ بھی شامل ہیں۔ 

مقامی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ کلیمنجارو کے مشہور سیاحتی راستے پر بارافو کیمپ اور کیبو سمٹ کے درمیان پیش آیا جہاں بلندی 13 ہزار 100 فٹ سے زائد ہے۔

مقامی پولیس کمانڈر نے بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والا ہیلی کاپٹر کلیمنجارو ایوی ایشن کمپنی کا تھا جو طبی امداد کی خدمات فراہم کرتی ہے۔

تاہم اس کمپنی کی جانب سے ہیلی کاپٹر حادثے پر تاحال کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔

تاحال ہیلی کاپٹر حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی تاہم تنزانیہ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی حفاظتی ضوابط کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ تقریباً 20 ہزار فٹ بلند ماؤنٹ کلیمنجارو پر ہر سال تقریباً 50 ہزار سیاح آتے ہیں کیوں کہ اس کی چڑھائی تکنیکی طور پر زیادہ مشکل نہیں ہے۔

اس سے قبل نومبر 2008 میں بھی اس چوٹی پر ایک حادثے میں 4 افراد ہلاک ہوگئے تھے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار جیمز رینسون نے جنسی زیادتی سے بچایا تھا، خاتون کا انکشاف

اداکار جیمز رینسون نے جنسی زیادتی سے بچایا تھا، خاتون کا انکشاف

 Dec 25, 2025 08:01 PM |
دھرندھر کی کامیابی کے بعد سیکوئل کا اعلان، ریلیز ڈیٹ بھی سامنے آگئی

دھرندھر کی کامیابی کے بعد سیکوئل کا اعلان، ریلیز ڈیٹ بھی سامنے آگئی

 Dec 25, 2025 07:51 PM |
نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

 Dec 25, 2025 03:37 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا؛ بزرگوں کے نرسنگ ہوم میں دھماکا، دو ہلاک اور 5 لاپتا

Express News

طالبان حکومت میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد 40 لاکھ سے زائد ہوگئی؛ اقوام متحدہ

Express News

بھارتی فوجی کی ریاستی دہشت گردی؛ دو بنگلادیشی نوجوانوں کو گولیاں مارکر قتل کردیا

Express News

روس؛ ایک اور دھماکے میں دو پولیس افسران سمیت 3 افراد ہلاک

Express News

فرانسیسی صدارتی محل سے ہزاروں پاؤنڈز کے میز پوش و برتن چوری؛ ملازم گرفتار

Express News

مقبوضہ کشمیر کے آرمی بیس میں بھارتی فوج کے افسر کا گھات لگا کر قتل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو