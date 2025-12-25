میسی صدی کے عظیم ترین کھلاڑی بن گئے؛ رونالڈو کا نمبر کیا رہا؟

اس فہرست میں مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے 25 عظیم کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup
لیونل میسی صدی کے سب سے عظیم کھلاڑی قرار

فٹبال کے عالمی سپر اسٹار لیونل میسی کو اکیسویں صدی کا بہترین ایتھلیٹ قرار دے دیا گیا۔

کینیڈا کے معروف اخبار لی ژورنال دے کیوبک کی جانب سے جاری کی گئی باوقار عالمی درجہ بندی میں میسی نے تمام کھیلوں کے نامور ستاروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔

یہ فہرست اکیسویں صدی کے پہلے پچیس برس مکمل ہونے کے موقع پر تیار کی گئی جس میں مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے 25 عظیم کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا۔ 

اس فہرست میں میسی کے بعد دوسرے نمبر پر امریکی فٹبالر لیجنڈ ٹام بریڈی رہے جب کہ تیسرے نمبر پر اولمپکس کی تاریخ کے سب سے کامیاب ایتھلیٹ امریکی تیراک مائیکل فیلپس رہے۔

خواتین ٹینس کی عظیم کھلاڑی سرینا ولیمز چوتھے، تیز ترین انسان یوسین بولٹ پانچویں اور باسکٹ بال سپر اسٹار لیبرون جیمز چھٹے نمبر پر رہے۔

میسی کے دیرینہ حریف اور پرتگال کے فٹبال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو اس فہرست میں دسویں نمبر پر آئے۔ ان سے آگے نوواک جوکووچ، سیمون بائلز اور آنجہانی کوبی برائنٹ کو رکھا گیا۔

فہرست میں کھیلوں کے دیگر عظیم نام بھی شامل ہیں، جن میں ٹائیگر ووڈز، راجر فیڈرر، رافیل نڈال، اسٹیفن کری، لیوس ہیملٹن، مائیکل شوماخر، شوہے اوہتانی اور مارٹا شامل ہیں۔

یاد رہے کہ لیونل میسی اس وقت امریکی کلب انٹر میامی اور ارجنٹائن کی قومی ٹیم کے کپتان ہیں۔ انہوں نے 2022 میں قطر میں ہونے والا فٹبال ورلڈ کپ جیت کر اپنے کیریئر کا سب سے بڑا خواب پورا کیا۔

میسی نے رواں ماہ ہی انٹر میامی کو اپنی تاریخ کی پہلی میجر لیگ سوکر چیمپئن شپ بھی دلائی۔ اس دوران انہیں گولڈن بوٹ اور مسلسل ایم وی پی ایوارڈز سے بھی نوازا گیا۔

کلب فٹبال میں میسی نے بارسلونا کے ساتھ 10 بار لا لیگا اور 4 مرتبہ یوئیفا چیمپئنز لیگ جیتی، جبکہ پیرس سینٹ جرمین کے ساتھ بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔

ان کی شاندار اور مسلسل کارکردگی نے انہیں جدید فٹبال کا سب سے بڑا نام بنا دیا ہے۔ میسی کا انٹر میامی کے ساتھ معاہدہ 2028 تک ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

Dec 25, 2025 11:40 PM |
ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

 Dec 25, 2025 09:51 PM |
مشہور شوبز شخصیات نے کرسمس کس طرح منایا؟ تصاویر وائرل

مشہور شوبز شخصیات نے کرسمس کس طرح منایا؟ تصاویر وائرل

 Dec 25, 2025 09:36 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت: ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں رنز کے انبار، سوالات اٹھنے لگے

Express News

میسی صدی کے عظیم ترین کھلاڑی بن گئے؛ رونالڈو کا نمبر کیا رہا؟

Express News

جنوری میں شیڈول ساؤتھ ایشین گیمز میں مزید تاخیر کا امکان

Express News

اولمپیئن ویٹ لیفٹر طلحہ طالب گیراج میں ٹریننگ کرنے پر مجبور

Express News

بطور کپتان میرا کردار اپنے کرکٹرز کی حفاظت کرنا ہے، بین اسٹوکس

Express News

ایشیز: آسٹریلیا کا باکسنگ ڈے ٹیسٹ کیلیے 12 رکنی ٹیم کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو