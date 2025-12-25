کراچی، مدینہ کالونی میں مضر صحت گٹکا ماوا کا کارخانہ بے نقاب، ملزم گرفتار

کارخانے میں روزانہ چار سو سے پانچ سو کلو گٹکا ماوا تیار کیا جاتا تھا

عامر خان December 26, 2025
facebook whatsup
کراچی:

کراچی کے علاقے مدینہ کالونی میں پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مضر صحت گٹکا ماوا تیار کرنے والا کارخانہ پکڑ لیا۔

ایس ایس پی کیماڑی امجد شیخ کے مطابق پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کے دوران کارخانے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ایس ایس پی امجد شیخ نے بتایا کہ مدینہ کالونی کے رہائشی علاقے میں خفیہ طور پر گٹکا ماوا تیار کیا جا رہا تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گٹکا ماوا فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 40 دنوں میں 98 ملزمان گرفتار

Express News

سندھ رینجرز کی کارروائیں، گٹکا، ماوا کی خرید وفروخت میں ملوث 3 ملزم گرفتار

کارروائی کے دوران پولیس نے ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں مضر صحت گٹکا ماوا برآمد کر لیا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ مذکورہ کارخانے میں روزانہ چار سو سے پانچ سو کلو گٹکا ماوا تیار کیا جاتا تھا، جو بعد ازاں مختلف کیبنوں اور دکانوں کو سپلائی کیا جاتا تھا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت بشیر کے نام سے ہوئی ہے، جس کے خلاف تھانہ مدینہ کالونی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانے والے فلسطین کے مزاحمتی ہدایتکار انتقال کرگئے

غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانے والے فلسطین کے مزاحمتی ہدایتکار انتقال کرگئے

 Dec 26, 2025 12:25 AM |
برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

Dec 25, 2025 11:40 PM |
ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

 Dec 25, 2025 09:51 PM |

متعلقہ

Express News

گجرانوالہ؛ پادری کے قتل میں ملوث دو ملزمان مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک

Express News

کراچی، ابراہیم حیدری میں پولیس مقابلہ، دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، رینجرز اور ایس آئی یو پولیس کا ملزمان سے مقابلہ، دو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

ایسٹ پولیس کی پشاور میں کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار

Express News

لاہور؛ غیرت کے نام پر شوہر نے بیوی کو قتل کردیا

Express News

بارکھان؛ کمسن طالب علم پر مبینہ طور پر مدرسے میں بدترین تشدد، معلم گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو