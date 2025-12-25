بنگلہ دیش لیگ ٹیم کے کوچز ناراض، رکشے پر بیٹھ کر واپس چلے گئے

قریبی دوست کے قائل کرنے پر پریکٹس سیشن میں واپس آئے

اسپورٹس ڈیسک December 26, 2025
ڈھاکا:

سابق بنگلہ دیش کپتان اور نوکھالی ایکسپریس کے کوچ خالد محمود ناراضگی کے باعث سلہٹ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں اپنی ٹیم کے ٹریننگ سیشن سے رکشے میں بیٹھ کر باہر چلے گئے.

انھوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بی پی ایل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا، میں کسی بھی صورت لیگ میں کام نہیں کروں گا۔ 

بولنگ کوچ طلحہ نے بھی سیشن کا بائیکاٹ کر دیا، دونوں رکشے میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔

البتہ جب ان کے ایک قریبی دوست نے قائل کیا کہ ایسا کرنے سے کیریئر پر طویل مدتی منفی اثر پڑے گا تو چند گھنٹوں بعد دونوں واپس پریکٹس سیشن میں آ گئے۔

ذرائع کے مطابق پریکٹس سیشن کے لیے زیادہ گیندیں دستیاب نہیں تھیں جس پر محمود سخت ناراض ہوئے ، اس معاملے پر ان کی ٹیم کے مالک سے تلخ کلامی ہوئی جنھوں نے سابق کپتان سے بدتمیزی بھی کی۔
