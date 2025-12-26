کراچی، اورنگی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ، دو زخمی سمیت چار ملزمان گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں دو ملزمان زخمی حالت میں جبکہ دو دیگر کو گرفتار کر لیا گیا۔
ترجمان کراچی پولیس کے مطابق ایس ایچ او اقبال مارکیٹ کی رپورٹ پر بتایا گیا ہے کہ یہ مقابلہ تھانہ اقبال مارکیٹ کی حدود میں اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے 11، مہاجر چوک غازی آباد کے قریب پیش آیا۔
پولیس نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد دو زخمی سمیت چار ڈاکوؤں کو گرفتار کیا۔
گرفتار زخمی ملزمان کی شناخت عبدالصمد اور عرفان علی کے ناموں سے ہوئی ہے، جبکہ ان کے دیگر گرفتار ساتھی ملزمان کی شناخت حمزہ اور شعیب کے نام سے ہوئی۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے چار پستول بمعہ ایمونیشن، موبائل فونز اور دو موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں جبکہ زخمی ملزمان کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔