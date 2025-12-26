نابالغ لڑکی کے ساتھ زیادتی کا الزام؛ بھارتی کرکٹر مزید مشکل میں پھنس گئے

دیال نے کرکٹ کیرئیر بنانے میں مدد کا جھانسہ دے کر طویل عرصے تک لڑکی کا جنسی استحصال کیا

اسپورٹس ڈیسک December 26, 2025
جے پور کی عدالت نے بھارتی کرکٹر یش دیال کی قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی، کرکٹر کو ایک نابالغ لڑکی سے زیادتی کے الزام سے متعلق مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا۔

خصوصی عدالت نمبر 3 کی جج نے کہا کہ متاثرہ لڑکی کے بیان، شواہد اور مقدمے کے مجموعی حالات کو دیکھتے ہوئے ضمانت دینا مناسب نہیں، نابالغ سے متعلق مقدمات میں تحقیقات کے دوران زیادہ احتیاط اور حساسیت ضروری ہے۔

مقدمہ جے پور کی ایک لڑکی کی جانب سے درج کروایا گیا تھا۔ شکایت میں الزام لگایا گیا کہ دیال نے کرکٹ کیرئیر بنانے میں مدد کا جھانسہ دے کر طویل عرصے تک لڑکی کا جنسی استحصال کیا۔

بھارتی کرکٹر یش دیال کا نابالغ لڑکی سے زیادتی کا معاملہ بھی سامنے آگیا

یاس دیال نے جنسی استحصال کے الزام پر خاموشی توڑ دی، خاتون پر چوری اور فراڈ کا الزام

متاثرہ لڑکی کے مطابق ملزم نے خود کو ایک بااثر کرکٹر کے طور پر پیش کر کے اس کا جذباتی استحصال کیا، بعد ازاں جب لڑکی نے مزاحمت کی تو اسے دھمکیاں دی گئیں اور رابطہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد اس نے پولیس سے رجوع کرلیا۔

ملزم کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ الزامات جھوٹے ہیں اور تعلق رضامندی سے تھا، دیال اچھی شہرت کے حامل ایک پیشہ ور کرکٹر ہیں، وہ کیس میں مکمل تعاون کرنے کیلیے تیار ہیں۔

یاد رہے کہ رائلز چیلنجرز بنگلور کی جانب سے دیال کو آئی پی ایل 2026 کے لیے بھی برقرار رکھا گیا ہے، انھیں گزشتہ سال 5 کروڑ روپے میں خریدا گیا تھا۔
