پولیس لائٹس لگی وائٹ کرولا کے ملزمان نے فارچیونر چھین لی، ویڈیو وائرل

پولیس پی کیپ پہنے افراد نے ایک کروڑ روپے مالیت کی قیمتی گاڑی فارچیونر جوہر سے چھینی اور مالک کو اسکیم 33 میں چھوڑ دیا

اسٹاف رپورٹر December 26, 2025
facebook whatsup
کراچی:

گلستان جوہر سے ایک کروڑ روپے مالیت کی گاڑی چھین لی گئی، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہوگئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پولیس لائٹس لگی گاڑی اور پولیس پی کیپ ایک بار پھر واردات میں استعمال ہونے لگی، گلستان جوہر سے قیمتی گاڑی فارچیونر چھین لی گئی جس کی فوٹیج سامنے آگئی۔

واردات آج صبح تقریباً 6 بجے کے قریب ہوئی۔ فوٹیج میں پولیس لائٹس لگی وائٹ کرولا گاڑی کو دیکھا جا سکتا ہے، فارچونر گاڑی کے رکتے ہی مبینہ پولیس کار سے ملزمان اتر کر آئے، ملزمان نے اپنا تعارف بطور اے وی ایل سی پولیس کے کرایا۔

ملزمان نے کار کے مالک کو قیمتی گاڑی سمیت گلستان جوہر سے اغوا کیا اور ملزمان کار کے مالک کو اسکیم 33 میں گاڑی سے اتار کر گاڑی لے کر فرار ہوگئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

 Dec 26, 2025 04:42 PM |
’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

 Dec 26, 2025 01:40 PM |
فیصل قریشی کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ویڈیو وائرل

فیصل قریشی کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ویڈیو وائرل

 Dec 26, 2025 02:43 PM |

متعلقہ

Express News

خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل، 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا، سپارکو

Express News

پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں اہلیت نہیں اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، فواد چوہدری

Express News

فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

Express News

اسپیکر کے پی اسمبلی کی وزیراعظم سے امن جرگے کے فیصلوں پرعمل درآمد کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ کا بھی کل چھٹی کا اعلان

Express News

مذاکرات یا احتجاج؛ عمران خان نے تمام اختیارات اچکزئی اور ناصر عباس کو دے دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو