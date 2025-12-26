پاکستان خلائی میدان میں ترقی کیلئے کوشاں ہے، احسن اقبال

کوانٹم ٹیکنالوجی مستقبل کی عالمی مسابقت کا فیصلہ کرے گی، وفاقی وزیر منصوبہ بندی

آمنہ علی December 26, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان خلائی میدان میں ترقی کے لیے کوشاں ہے، کوانٹم ٹیکنالوجی مستقبل کی عالمی مسابقت کا فیصلہ کرے گی۔

اے آئی رائیز ایکسپو 2025 سے خطاب میں احسن اقبال نے کہا کہ اڑان پاکستان کے ستون ای پاکستان کے تحت پاکستان کو ڈیجیٹائز بنا رہے ہیں، تین نئے نیشنل سینٹرز برائے کوانٹم کمپیوٹنگ، نینو  ٹیکنالوجی اور نیو مینوفیکچرنگ قائم کئے جا رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کوانٹم ویلی پاکستان ڈیپ ٹیک معیشت کا مرکز بنے گی، پاکستان کو ٹیکنالوجی سے لیس مسابقتی قوم بنانا ہمارا ہدف ہے، مصنوعی ذہانت پاکستان کی معاشی طاقت کا نیا انجن ہے، ٹیکنالوجی میں سبقت حاصل کرنے والی قومیں ہی عالمی معیشت کی قیادت کریں گی۔

احسن اقبال نے کہا کہ حکومت نے اڑان پاکستان وژن کے تحت ای پاکستان حکمت عملی تشکیل دی ہے، برآمدات، ڈیجیٹل معیشت اور جدت اڑان پاکستان کے ستون ہیں، پاکستان میں صنعتوں کو جدید بنانے کے لیے روبوٹکس ناگزیر ہے۔

وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ حکومت یونیورسٹی ریسرچ کو صنعت اور برآمدات سے منسلک کرنے پر کام کر رہی ہے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، خوراک، تجارت اور مواصلات کے شعبوں کو مضبوط بنایا جارہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

 Dec 26, 2025 01:40 PM |
فیصل قریشی کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ویڈیو وائرل

فیصل قریشی کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ویڈیو وائرل

 Dec 26, 2025 02:43 PM |
2025 کے پاکستانی ڈراموں کی وہ جوڑیاں جنہیں بلکل پسند نہیں کیا گیا

2025 کے پاکستانی ڈراموں کی وہ جوڑیاں جنہیں بلکل پسند نہیں کیا گیا

 Dec 26, 2025 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل، 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا، سپارکو

Express News

پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں اہلیت نہیں اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، فواد چوہدری

Express News

فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

Express News

اسپیکر کے پی اسمبلی کی وزیراعظم سے امن جرگے کے فیصلوں پرعمل درآمد کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ کا بھی کل چھٹی کا اعلان

Express News

مذاکرات یا احتجاج؛ عمران خان نے تمام اختیارات اچکزئی اور ناصر عباس کو دے دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو