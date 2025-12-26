اسرائیل میں چاقو بردار شخص کے حملے میں 2 یہودی ہلاک؛ 2 زخمی

پولیس نے تعاقب کے بعد حملہ آور کو گولیاں مار کر ہلاک کردیا جس کی شناخت کی جا رہی ہے

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup
attacker may be palestinian shoot by police
Attacker may be Palestinian shoot by police

اسرائیل کے شمالی علاقے میں تیز رفتار گاڑی نے پہلے راہگیروں کو ٹکر ماری، پھر ڈرائیور ہاتھ میں چاقو لے کر نکلا اور اندھا دھند لوگوں پر پہ در پہ وار کیے۔

ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق گاڑی کی ٹکر سے ایک 68 سالہ خاتون گر کر پہیے تلے کچلی گئیں اور موقع پر ہی ہلاک ہوگئیں۔

اسی طرح چاقو لگنے سے 19 سالہ لڑکی زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال پہنچنے سے قبل راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ اسے بس اسٹاپ پر نشانہ بنایا گیا تھا۔

اسی حملے میں کم از کم دو افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔

اسرائیلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ تعاقب کے بعد حملہ آور کو گرفتاری دینے کا کہا لیکن اس نے سیکیورٹی فورسز پر حملے کی کوشش کی۔

پولیس نے مزید بتایا کہ اپنے دفاع میں اہلکاروں نے حملہ آور پر گولیاں چلادیں جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہوگیا۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور کا تعلق شمالی مغربی کنارے کے شہر قباطیہ سے ہو سکتا ہے جو جنین کے قریب واقع ہے۔

اسرائیلی حکام اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آیا حملہ آور فلسطینی تھا اور کیا اس حملے کے پیچھے دہشت گردی کا واضح محرک موجود تھا۔

یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی سرزمین پر یہودیوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے جسے مبینہ طور پر اسرائیلی بمباری کا ردعمل کہا جا رہا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان کا پہلا ’ریپ‘‘ ریئلٹی شو، طلحہ انجم اور بوہیمیا کا کردار کیا ہوگا؟

پاکستان کا پہلا ’ریپ‘‘ ریئلٹی شو، طلحہ انجم اور بوہیمیا کا کردار کیا ہوگا؟

 Dec 26, 2025 05:58 PM |
2025 میں ٹک ٹاک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

2025 میں ٹک ٹاک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

 Dec 26, 2025 05:16 PM |
کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

 Dec 26, 2025 04:42 PM |

متعلقہ

Express News

نئے پوپ کا پہلا کرسمس خطبہ؛ غزہ کی صورت حال پر افسوس؛ جنگوں کے خاتمے کی اپیل

Express News

برطانیہ؛ نابالغ طلبا سے جنسی تعلق استوار کرنے پر خاتون ٹیچر کو ایک اور سزا سنادی گئی

Express News

بنگلادیش؛ سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کے بیٹے 17 برس بعد وطن واپس، سیاسی منظرنامہ گرم

Express News

افریقا کی بلند ترین چوٹی پر ریسکیو ہیلی کاپٹر گر کر تباہ؛ 2 غیرملکی سیاح سمیت 5 ہلاک

Express News

مودی جی کیا ٹرمپ کی ڈانٹ کا انتظار ہے؟ خود سے ایکشن کیوں نہیں لیتے؛ یوٹیوبر برس پڑے

Express News

افغان سرزمین سے پھر دہشت گردی؛ تاجک چیک پوسٹ پر حملہ؛ 5 ہلاکتیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو