چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کے پی کے دوردرازعلاقوں میں عدالتی انفرااسٹرکچر کی کمی پر اظہار تشویش

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت لااینڈ جسٹس کمیشن کا اجلاس ہوا،جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور دیگر نے شرکت کی

جہانزیب عباسی December 26, 2025
facebook whatsup
—فوٹو: فائل
اسلام آباد:

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے خیبرپختونخوا کے دوردراز علاقوں میں بنیادی عدالتی انفرا اسٹرکچر کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے علاقائی عدم مساوات کم کرنے اور انصاف تک رسائی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔

سپریم کورٹ سے جاری اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت لا اینڈ جسٹس کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف سیکریٹری خیبرپختونخواہ، سیکریٹری فنانس خیبرپختونخوا نے شرکت کی۔

اعلامیے میں بتایا گیا کہ اجلاس میں حساس علاقوں میں ضلعی انتظامیہ کے افسران کے لیے ویڈیو لنک سہولیات کے استعمال پر بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے جہاں ضرورت ہو وہاں ایسی سہولیات کی فوری دستیابی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔

دور دراز علاقوں میں بنیادی عدالتی انفرا اسٹرکچر کی کمی پر چیف جسٹس پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا اور علاقائی عدم مساوات کم کرنے اور انصاف تک رسائی بہتر بنانے کے لیے ہدفی اور شہری مرکزیت پر مبنی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مزید کہا کہ مستقبل کا عدالتی انفرا اسٹرکچر جدید سہولت مراکز سے آراستہ ہونا چاہیے، جن میں صنفی حساس اور خواتین دوست سہولیات کو خصوصی اہمیت دی جائے۔

اجلاس میں قانون و انصاف کمیشن کے زیر انتظام انصاف تک رسائی فنڈز کے تحت جاری ملک گیر اقدامات پر بریفنگ دی گئی اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے پشاور اور سوات میں فیملی کورٹ بلاکس کے قیام پر بریفنگ دی۔

چیف جسٹس کی زیرصدارت اجلاس میں عدلیہ اور صوبائی حکومت کی جانب سے عدالتی انفرا اسٹرکچر مضبوط بنانے، عوامی سہولت کاری بڑھانے اور خیبر پختونخوا بھر میں آئینی تقاضوں اور قومی پالیسی اہداف کے مطابق انصاف تک مساوی رسائی یقینی بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان کا پہلا ’ریپ‘‘ ریئلٹی شو، طلحہ انجم اور بوہیمیا کا کردار کیا ہوگا؟

پاکستان کا پہلا ’ریپ‘‘ ریئلٹی شو، طلحہ انجم اور بوہیمیا کا کردار کیا ہوگا؟

 Dec 26, 2025 06:02 PM |
2025 میں ٹک ٹاک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

2025 میں ٹک ٹاک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

 Dec 26, 2025 06:10 PM |
کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

 Dec 26, 2025 04:42 PM |

متعلقہ

Express News

خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل، 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا، سپارکو

Express News

پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں اہلیت نہیں اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، فواد چوہدری

Express News

فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

Express News

اسپیکر کے پی اسمبلی کی وزیراعظم سے امن جرگے کے فیصلوں پرعمل درآمد کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ کا بھی کل چھٹی کا اعلان

Express News

مذاکرات یا احتجاج؛ عمران خان نے تمام اختیارات اچکزئی اور ناصر عباس کو دے دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو