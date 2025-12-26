65 ملین کی سرکاری گرانٹس کا حساب نہ دینے پر نیٹ بال فیڈریشن کے 6 عہدیداران پر پابندی عائد

مالی سال 2022-24 کے دوران پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کی جانب سے 65 ملین روپے کی سرکاری گرانٹس ملیں، پاکستان اسپورٹس بورڈ

ارشاد انصاری December 26, 2025
مالی سال 2022-24 کے دوران پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کی جانب سے 65 ملین روپے کی سرکاری گرانٹس کے ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹس جمع نہ کرانے کا انکشاف ہوا ہے۔

پاکستان اسپورٹس بورڈ کے مطابق نیٹ بال فیڈریشن کی جانب سے 65 ملین روپے کی سرکاری گرانٹ کے ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ جمع نہ کروانے پر سابق صدر، سیکرٹری جنرل اور دیگر عہدیداروں پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پی ایس بی کی جانب سے نیٹ بال فیڈریشن کے 6 سابق عہدیداروں پر قومی و بین الاقوامی کھیلوں کی سرگرمیوں میں شرکت پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔

اسپورٹس بورڈ نے وراننگ دی ہے کہ گرانٹس کے استعمال کا مکمل مالی ریکارڈ 7 دن میں جمع نہ کرانے پر مزید سخت کارروائی کی جائے گی اور فیڈریشن سمیت عہدیدارن کے اکاؤنٹس بند یا سیز کردیے جائیں گے۔

اسپورٹس بورڈ کا کہنا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹس جمع کرانے پر پابندی ختم ہو سکتی ہے، نیٹ بال فیڈریشن کو اپیل کا حق حاصل ہوگا۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2022-24 کے دوران پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کی جانب سے 65 ملین روپے کی سرکاری گرانٹس کے ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹس جمع نہیں کرائی گئی۔
