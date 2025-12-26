کراچی:
اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) نے کراچی پورٹ پر کامیاب تاریخی کارروائی میں 47 کلوگرام منشیات ضبط کرلی۔
ترجمان اے این ایف کے مطابق اینٹی نارکوٹکس فورس نے کراچی بندرگاہ پرمنشیات اسمگلنگ کی مذموم کوشش ناکام بنا دی، اے این ایف نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے درآمد شدہ کنٹینر سے 47 کلو گرام منشیات ضبط کرلی۔
ترجمان کے مطابق انٹیلی جنس پروفائلنگ اور رسک اسیسمنٹ کی بنیاد پر اے این ایف نے اسکریپ کے 7 کنٹینرز کو مشکوک قرار دیا، گوجرانوالہ روانہ ہونے سے پہلے 7 درآمدی کنٹینرز کی نہایت باریک بینی سے مکمل جانچ پڑتال کی گئی، جامع تلاشی کے نتیجے میں اے این ایف نے ایک کنٹینر کے اندر چھپائی گئی کوکین برآمد کرلی۔
ترجمان کے مطابق اے این ایف کی جانب سے ضبط کی گئی منشیات کی مالیت عالمی مارکیٹ میں لاکھوں ڈالرز بنتی ہے۔ یہ انسدادِ منشیات کے حوالے سے اینٹی نارکوٹکس فورس کی کوکین ضبط کرنے کی سب سے بڑی کارروائی ہے۔