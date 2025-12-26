محکمہ موسمیات کی اگلے 3 روز کے دوران موسم میں خنکی برقرار رہنے کی پیشگوئی

جمعے کو شہر کا کم سے کم پارہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، موہنجودڑو میں سب سے کم 4ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، محکمہ موسمیات

آفتاب خان December 26, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ بلوچستان کی سمت سے ہوائیں چلنے کے نتیجے میں اگلے 3 روز کے دوران صبح و رات کے اوقات میں خنکی برقرار رہےگی۔

محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر کی پیش گوئی کے مطابق کراچی میں اگلے 3 روز کے دوران صبح اور رات کے اوقات میں خنک موسم برقرار رہے گا، اس دوران کم سے کم درجہ حرارت 12 تا 14 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہوسکتا ہے جبکہ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 سے28 ڈگری کے درمیان رہنےکا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر میں بیشتر وقت بلوچستان کی شمال، شمال مشرقی سمت کی ہوائیں چل سکتی ہیں، شام کو مختصروقت کے لیے سمندری ہوائیں بھی فعال ہونےکا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اگلے ایک ہفتے کے دوران موسمیاتی لحاظ سے کسی غیرمعمولی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے اور رواں ماہ کے دوران بارش کا امکان نہیں تاہم کبھی کبھار موسم جزوی ابرآلود ہوسکتا ہے اور صوبے کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند چھاسکتی ہے۔

مزید بتایا گیا کہ جمعے کو شہر کا کم سے کم پارہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، دیہی سندھ کے علاقے موہنجودڑو میں سب سے کم درجہ حرارت 4ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔
