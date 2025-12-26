جیل سے واضح پیغام آزادی یا موت آگیا، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

عائشہ صغیر December 26, 2025
فوٹو ایکسپریس

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل خان آفریدی نے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیل سے آزادی یا موت کا واضح پیغام آچکا ہے جس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ پی ٹی آئی پنجاب، اپوزیشن لیڈر،سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پنجاب میں بداخلاق اور بد تہذیب حکومت قائم ہے ، چکری سے لاہور تک پولیس نے بدتمیزی کی۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے اسٹاف سے یہ توقع نہیں تھی جسیا انہوں نے سلوک کیا، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں عزت و احترام ملتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کچھ نادان دوست عمران خان سیکیورٹی رسک کہتے ہیں لیکن عمران خان ہی قومی سلامتی و استحکام کی علامت ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ  پاکستان کا قرضہ 44 ہزار تھا آج یہ 80 ہزار ارب روپے پر پہنچ گیا ہے، نوجوان ملک سے باہر جارہا ہے اور ملکی معیشت تباہ ہورہی ہے۔

Express News

سہیل آفریدی کو خوش آمدید، یہ پاکستان کا یورپ دیکھنے لاہور آئے ہیں، وزیراطلاعات پنجاب

Express News

پنجاب حکومت کی مہمان نوازی سب نے دیکھ لی جہاں سہیل آفریدی کی آمد پر رکاوٹیں لگادی گئیں، کے پی حکومت

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ کپڑے بیچنے والوں نے پی آئی اے ہی بیچ دی۔ انہوں نے کہا کہ نادان دوست کہتے ہیں پنجاب عمران خان کےلیے نہیں نکلتا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 8فروری کو جب لوگ نکلے تھے تو آپ کا کیا حال ہوا۔

انہوں نے کہا کہ ہم زمین کے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتے، جو جتنا ظالم ہے وہ اتنا ہی بزدل اور ڈر پوک ہے، پاکستانی عوام کے جذبے کے ساتھ ہم ظلم کو شکست دینگے بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ میرے نام کےساتھ زر داری، بھٹو یو شریف نہیں لگتا لیکن پھر بھی میں وزیر اعلی ہوں، عمران خان نے انکا گٹھ جوڑ توڑا ہے، اس لیے آج آدھے سے زیادہ مڈل کلاس کے لوگ  اسمبلیوں کے ممبرز ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میں ایسی کرسی پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے میرے نظریہ سے پیچھے ہٹائے یا سمجھوتہ کرنے پر مجبور کردے، میرے قائد کا فرمان آچکا ہے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے متحرک ہونا ہے۔
