وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل خان آفریدی نے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیل سے آزادی یا موت کا واضح پیغام آچکا ہے جس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ پی ٹی آئی پنجاب، اپوزیشن لیڈر،سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پنجاب میں بداخلاق اور بد تہذیب حکومت قائم ہے ، چکری سے لاہور تک پولیس نے بدتمیزی کی۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے اسٹاف سے یہ توقع نہیں تھی جسیا انہوں نے سلوک کیا، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں عزت و احترام ملتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کچھ نادان دوست عمران خان سیکیورٹی رسک کہتے ہیں لیکن عمران خان ہی قومی سلامتی و استحکام کی علامت ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ پاکستان کا قرضہ 44 ہزار تھا آج یہ 80 ہزار ارب روپے پر پہنچ گیا ہے، نوجوان ملک سے باہر جارہا ہے اور ملکی معیشت تباہ ہورہی ہے۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ کپڑے بیچنے والوں نے پی آئی اے ہی بیچ دی۔ انہوں نے کہا کہ نادان دوست کہتے ہیں پنجاب عمران خان کےلیے نہیں نکلتا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 8فروری کو جب لوگ نکلے تھے تو آپ کا کیا حال ہوا۔
انہوں نے کہا کہ ہم زمین کے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتے، جو جتنا ظالم ہے وہ اتنا ہی بزدل اور ڈر پوک ہے، پاکستانی عوام کے جذبے کے ساتھ ہم ظلم کو شکست دینگے بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ میرے نام کےساتھ زر داری، بھٹو یو شریف نہیں لگتا لیکن پھر بھی میں وزیر اعلی ہوں، عمران خان نے انکا گٹھ جوڑ توڑا ہے، اس لیے آج آدھے سے زیادہ مڈل کلاس کے لوگ اسمبلیوں کے ممبرز ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں ایسی کرسی پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے میرے نظریہ سے پیچھے ہٹائے یا سمجھوتہ کرنے پر مجبور کردے، میرے قائد کا فرمان آچکا ہے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے متحرک ہونا ہے۔