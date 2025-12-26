انٹرمیڈیٹ بورڈ نے گیارہویں جماعت کے سالانہ امتحانات برائے 2025 کے سائنس جنرل گروپ کے نتائج کا اعلان کردیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق چیئرمین اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی فقیر محمد لاکھو نے انٹرمیڈیٹ حصہ اول سائنس جنرل گروپ کے سالانہ امتحانات برائے 2025ء کے نتائج کا اعلان کیا۔
ناظم امتحانات زرینہ راشد نے نتائج کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سائنس جنرل گروپ کے امتحانات میں 19ہزار 212 امیدواروں نے رجسٹریشن حاصل کی جن میں سے 18ہزار 813 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے۔
نتائج کے مطابق 9 ہزار 678 امیدوار تمام چھ پرچوں میں، 3 ہزار 542 پانچ پرچوں میں، 2 ہزار 353 چار پرچوں میں، 1ہزار 405 تین پرچوں میں، 860 دو پرچوں میں جبکہ 580 امیدوار ایک پرچے میں کامیاب قرار پائے۔
چیئرمین فقیر محمد لاکھو نے بتایا کہ انٹربورڈ کراچی کی تاریخ میں پہلی دفعہ سائنس جنرل گروپ میں ریاضی کا پرچہ ای مارکنگ کے تحت لیا گیا۔ ریاضی کے پرچے کی جانچ جدید Rubrics سسٹم کے مطابق ای مارکنگ کے ذریعے کی گئی جس سے شفافیت، درستگی اور معیار کو یقینی بنایا گیا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ انٹربورڈ کراچی امتحانی نظام کو جدید خطوط پر استوارکرنے کے لئے مسلسل اقدامات کررہا ہے۔ آئندہ سال 2026ء کے سالانہ امتحانات میں انٹرمیڈیٹ کے مزید پرچوں کی جانچ ای مارکنگ کے تحت کی جائے گی۔