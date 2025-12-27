ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کا جسدِ خاکی استنبول سے کراچی پہنچ گیا

عمران فاروق کی اہلیہ کی میت  پی آئی بی کالونی کے سرد خانے میں رکھی گئی ہے

اسٹاف رپورٹر December 27, 2025
facebook whatsup
کراچی:

معروف سیاسی رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کا جسدِ خاکی ترکیہ کے شہر استنبول سے کراچی پہنچ گیا۔ اہلِ خانہ، قریبی عزیز و اقارب اور پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد ایئرپورٹ پر موجود تھی۔

جسدِ خاکی وصول کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم) پاکستان کے رہنما کراچی اولڈ ٹرمنل پہنچے، جہاں مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اس موقع پر پارٹی رہنماؤں نے اہلِ خانہ سے اظہارِ تعزیت کیا اور دکھ کی اس گھڑی میں مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔

میت وصول کرنے والوں میں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، اراکینِ مرکزی کمیٹی اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بھی شامل تھے۔ عمران فاروق کی اہلیہ کی میت  پی آئی بی کالونی کے سرد خانے میں رکھی گئی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، ڈاکٹر عمران فاروق کے صاحبزادے لندن سے کراچی پہنچ گئے

ایم کیو ایم رہنما ارشد وہرا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں متحدہ قومی موومنٹ کے تمام ایم این ایز، ایم پی اے اور ذمہ داران ایئرپورٹ پر آئے، عمران فاروق کی اہلیہ شمائلہ باجی کی ڈیڈ باڈی وصول کی۔

انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی کے ساتھ گزشتہ روز ان کا جسد خاکی کل آنا تھا لیکن فلائٹ کی وجہ سے آج پہنچا، انہوں نے کہا کہ ظہر میں رحمانیہ مسجد طارق روڈ پر ان کی نماز جنازہ ہے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی نئی فلم کی شوٹنگ مکمل، کب ریلیز ہوگی؟

 Dec 26, 2025 09:23 PM |
پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

پروین شاکر کی اکتیسویں برسی پر خراج عقیدت

 Dec 26, 2025 08:46 PM |
ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

ڈکی بھائی دس لاکھ روپے کا چیک گفٹ ملنے پر تنقید کی زد میں آگئے

 Dec 26, 2025 08:25 PM |

متعلقہ

Express News

انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی نے 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کردیا

Express News

جیل سے واضح پیغام آزادی یا موت آگیا، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

امارات پاکستان کے ساتھ تعمیری تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے، صدر متحدہ عرب امارات

Express News

پی ٹی آئی کا بریڈ فورڈ میں احتجاج، پاکستان کے ڈیمارش پر برطانیہ نے شواہد مانگ لیے

Express News

لکی مروت میں انتہائی مطلوب کمانڈر نصرت اللّٰہ مولوی ہلاک

Express News

وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد سپریم کورٹ میں زیرالتوا مقدمات کے اعداد وشمار جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو