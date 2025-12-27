بھارت؛ انتہاپسند ہندوؤں نے ڈنڈے اور لاٹھیاں مار مار کر مسلم مزدور کو قتل کردیا

مودی سرکار کے آشیرباد سے جنونی ہجوم جسے چاہیں جہاں چاہیں بیدردی سے قتل کرتا پھررہا ہے

ویب ڈیسک December 27, 2025
بھارت میں مسلم مزدور کو بہیمانہ تشدد کرکے بیدردی سے قتل کردیا گیا

بھارتی ریاست اُڑیسہ میں ہندو انتہاپسندوں کے مشتعل ہجوم نے ایک مزدور کا آدھار کارڈ دیکھ کر شناخت کی اور پھر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اُڑیسہ کے ضلع سمبلپور میں 30 سالہ مزدور ایک ہوٹل پر چائے پی رہا تھا کہ مقامی افراد نے اس سے بیڑی مانگی۔

اس دوران بیڑی مانگنے والوں نے اس مزدور سے آدھار کارڈ مانگا اور آبائی علاقے کے بارے میں معلومات لینے لگے۔

اس مزدور کا نام جیول شیخ تھا جو ریاست مغربی بنگال کا رہائشی تھا اور اہل خانہ کو چھڑ کر اُڑیسہ میں محنت مزدوری کرنے آیا تھا تاکہ گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔

حملہ آوروں نے مزدور سے اصرار کیا کہ وہ اپنا بنگلادیش سے تسلیم کرلے کیوں کہ حلیے اور لب و لہجے سے وہ مسلمان اور بنگلادیشی نظر آتا ہے۔

جس پر جیول شیخ نے کہا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا تعلق بنگلادیش سے نہیں بلکہ مغربی بنگال کے ضلع مرشد آباد کے گاؤں چک بہادرپور سے ہے جس کا اس کے پاس ثبوت بھی ہے۔

جیول شیخ کے ساتھ اُس وقت ساتھی مزدور پلتو شیخ بھی تھا جس نے حملہ آوروں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جیول شیخ اپنی شناخت درست بتارہا تھا۔

تاہم حملہ آروں نے ایک نہ سنی اور جیول شیخ پر ڈنڈوں، لاٹھی اور راڈوں سے حملہ کردیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوگیا۔

مسلم مزدور کو شدید زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ موت کی وجہ سر پر ڈنڈے کی چوٹ بتائی جا رہی ہے۔ 

 
