حکومت کا ملائشیا کو آئندہ پانچ سال میں 52 کروڑ ڈالر کا حلال گوشت برآمد کرنے کا ہدف

حکومت نے اگلے پانچ سال میں ملائشیا کو ایک لاکھ 30 ہزار میٹرک ٹن گوشت برآمد کرنےکا منصوبہ تیارکرلیا ہے

ارشاد انصاری December 27, 2025
اسلام آباد:

وفاقی حکومت نے آئندہ پانچ سال میں ملائشیا کو حلال گوشت کی باون کروڑ ڈالر برآمدات کا ہدف مقرر کردیا ہے۔

 حکام کے مطابق حکومت نے برآمدات میں اضافے کےلیےحلال گوشت کو ترجیحی شعبہ قراردیتے ہوئے اگلے پانچ سال میں ملائشیا کو ایک لاکھ 30 ہزار میٹرک ٹن گوشت برآمد کرنےکا منصوبہ تیارکرلیا ہے جس سے باون کروڑ ڈالر زرمبادلہ حاصل ہوگا۔

Express News

پاکستان سے انڈوں کی برآمدات میں اضافہ، امریکا بھی فہرست میں شامل

Express News

2025 میں پہلی بار مقامی آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں اضافہ

منصوبے کے تحت ملائشیا کو گوشت برآمد کرنے کے لیے پانچ لاکھ باون ہزار مویشی درکار ہوں گے جبکہ لائیو اسٹاک سیکٹر میں پانچ سال کے دوران چودہ کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی جس میں سے آٹھ کروڑ ڈالر پرائیویٹ سیکٹر اور چھ کروڑ ڈالر حکومت فراہم کرے گی۔

حکام کا مزید کہنا ہےکہ جانوروں کی ویکسینیشن اور کولڈ اسٹوریج کی جدید سہولیات بھی قائم کی جائیں گی تاکہ معیار اور برآمدی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے۔
