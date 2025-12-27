جرمنی نے سنگین جرائم میں ملوث ایک اور افغان تارکین وطن کو ملک بدر کردیا

2018 سے اب تک 220 سے زائد افغان پناہ گزین مختلف جرائم میں ملوث ہونے پر جرمنی سے بے دخل کیے جا چکے ہیں

ویب ڈیسک December 27, 2025
facebook whatsup
جرمنی ایک اور افغان تارکین وطن کو سنگین جرائم پر ملک بدر کردیا گیا

جرمنی نے مسلح ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ایک افغان تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمن وزارتِ داخلہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان تارکین وطن کو جرمن عوام کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے ملک بدر کیا گیا۔

وزارتِ داخلہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک میں مقیم غیر ملکی شہری اگر سنگین جرائم، خصوصاً پرتشدد کارروائیوں، مسلح ڈکیتی، منشیات فروشی یا منظم جرائم میں ملوث ہوں تو انہیں پناہ یا قیام کا حق حاصل نہیں رہتا۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسی پالیسی کے تحت مذکورہ افغان شہری کو عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ملک بدر کیا گیا۔ آئندہ دنوں میں جرائم پیشہ مزید افغانیوں کی ملک بدری متوقع ہے۔

افغان میڈیا کے مطابق 2018 سے اب تک 220 سے زائد افغان پناہ گزین مختلف جرائم میں ملوث ہونے پر جرمنی سے بے دخل کیے جا چکے ہیں۔

جن میں سے گزشتہ برس 2024 میں 28 افغان شہریوں کو جب کہ رواں برس میں اب تک 81 افغان باشندوں کو جرمنی سے ملک بدر کیا جا چکا ہے۔

صرف جرمنی ہی نہیں دیگر یورپ ممالک میں بھی طالبان حکومت کے بعد سے افغانستان سے فرار ہوکر پہنچنے والے افغان تارکین وطن متعدد جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ امریکا، کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی یہی صورت حال ہے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

 Dec 27, 2025 06:42 PM |
60 ویں سالگرہ پر سلمان خان کا مداحوں کو تحفہ، ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری

60 ویں سالگرہ پر سلمان خان کا مداحوں کو تحفہ، ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری

 Dec 27, 2025 05:40 PM |
سلمان خان 60 سال کے ہوگئے، فیملی اور مداحوں کے ساتھ کیک کاٹا

سلمان خان 60 سال کے ہوگئے، فیملی اور مداحوں کے ساتھ کیک کاٹا

 Dec 27, 2025 04:38 PM |

متعلقہ

Express News

امارات پاکستان کے ساتھ تعمیری تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے، صدر متحدہ عرب امارات

Express News

مشہور زمانہ فلم ’ہوم آ لون‘ کے وہ حقائق جو آپ اس سے قبل نہیں جانتے تھے

Express News

بھارت میں چلتی کار میں خاتون منیجر کیساتھ اجتماعی زیادتی؛ سی ای او سمیت 3 گرفتار

Express News

خوفناک حادثے میں آدھا دھڑ گنوادینے والے نوجوان کیلیے ٹیکنالوجی امید کی کرن بن گئی

Express News

میئر لندن کا ٹریفک چارجز میں بڑا اضافہ؛ الیکٹرک گاڑیوں پر رعایت بھی ختم

Express News

بادشاہ کی وفاداری کا حلف مذہبی آزادی کیخلاف قرار؛ سکھ وکیل نے مقدمہ جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو