اسرائیلی فوجی نے سڑک کنارے نماز پڑھنے والے فلسطینی پر گاڑی چڑھا دی؛ ویڈیو وائرل

مغربی کنارے کے شہر رملہ میں اسرائیلی فوج نے مسلم دشمنی کی انتہا کردی اس ناپاک حرکت کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رملہ میں ایک اسرائیلی ریزرو فوجی نے جان بوجھ کر سڑک کنارے نماز ادا کرنے والے فلسطینی نوجوان کو گاڑی سے ٹکر ماردی۔
وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کندھے پر رائفل لٹکائے ایک اسرائیلی فوجی کی گاڑی کی ٹکر سے فلسطینی نمازی زمین پر گر جاتا ہے۔
جائے وقوعہ پر موجود دیگر فوجی اہلکار چیختے ہوئے اس فلسطینی نوجوان کو وہاں سے ہٹ جانے کا کہتے دکھائی دیتے ہیں۔
مقامی میڈیا کے مطابق فلسطینی نوجوان کو زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اسے طبی امداد فراہم کی گئی۔
متاثرہ نوجوان کے والد مجدي ابو مخو نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے بیٹے کی دونوں ٹانگوں میں شدید درد ہے۔ ان کے مطابق حملے کے دوران فوجی اہلکار نے مرچوں کا اسپرے بھی استعمال کیا۔
یہ واقعہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب مغربی کنارے میں تشدد کے واقعات میں نمایاں اضافہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔
اقوامِ متحدہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے حملوں میں 750 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہوچکے ہیں۔