6 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے 800 سے زائد قیمتی موبائل فون بلوچستان سے کراچی اسمگل کرنے کے دوران پکڑے گئے

برآمد ہونے والے فونز میں آئی فون، ویوو، گوگل پکسل، انفینکس اور اسپارک شامل ہیں

ارشاد انصاری December 27, 2025
موبائل فونز درآمد: پی ٹی اے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار فوٹو : فائل

فیڈرل بورڈ آف ریونیو(ایف بی آر) کے ماتحت ادارے کسٹمز ڈیپارٹمنٹ نے 6 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کے اسمگل شدہ موبائل فونز ضبط کرلیے۔

ایف بی آر کے مطابق کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن نے جمعرات کی صبح  خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں تقریباً 6 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کے اسمگل شدہ 803 موبائل فونز کی کھیپ پکڑ لی۔

مصدقہ اطلاعات موصول ہونے پر کہ ایک مزدا ٹرک کے ذریعے بلوچستان سے کراچی اسمگل شدہ موبائل فونز منتقل کیے جا رہے تھے۔ اے ایس او کی ٹیموں نے فوری طور پر اہم مقامات پر سادہ کپڑوں میں ملبوس نفری تعینات کی اور سکران روڈ کی جانب سے آنے والے مزدا ٹرک،رجسٹریشن نمبر این اے ایف -859 کو ہمدرد چیک پوسٹ پر روکا۔

 جسے بعد ازاں تفصیلی جانچ کے لیے سی پی ایف گودام منتقل کیا گیا جہاں تلاشی کے دوران گاڑی کے خفیہ خانوں سے مختلف برانڈز کے 803 موبائل فونز برآمد ہوئے۔

ایف بی آر کے مطابق برآمد ہونے والے فونز میں آئی فون، ویوو، گوگل پکسل، انفینکس اور اسپارک شامل ہیں۔

ضبط شدہ موبائل فونز کی مالیت تقریباً 6 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے جبکہ مزدا گاڑی کی قیمت تقریباً دو کروڑ 50 لاکھ روپے لگائی گئی ہے۔ اس طرح کیس کی مجموعی مالیت تقریباً 8 کروڑ 70 لاکھ روپے بنتی ہےڈرائیور اور اس کے ہیلپر کو تحویل میں لے کر متعلقہ قوانین کے تحت ایف آئی آر درج  کرکے مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔

 
