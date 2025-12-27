پراپرٹی ایکٹ فیصلے پر پنجاب حکومت نے چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کیخلاف پروپیگنڈا کیا، پاکستان بار کونسل

تحفظ ملکیت ایکٹ کو فوری طور پر واپس لیا جائے، تمام وکلا لاہور ہائیکورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان بار کونسل

جہانزیب عباسی December 27, 2025
فوٹو فائل

پاکستان بار کونسل نے پنجاب پراپرٹی تحفظ ملکیت ایکٹ نافذ کرنے کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کے خلاف پروپیگنڈے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس وائس چیرمین چوہدری طاہر نصر اللہ وڑائچ کی زیر صدارت ہوا جس میں کونسل نے متفقہ طور پر پنجاب پراپرٹی تحفظ ملکیت ایکٹ 2025 کو مسترد کردیا۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے پراپرٹی قانون کے ذریعے ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹیوں کو جائیداد تنازعات کے حل کا اختیار دیا گیا، ایکٹ غیر آئینی و غیر قانونی ہونے کے ساتھ قانون شہادت سمیت متعدد قوانین کے بر خلاف ہے۔

پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کے بروقت احکامات جاری کرنے کو سراہا اور کہا کہ حکومت پنجاب نے عدالتی حکم کے بعد چیف جسٹس لاہور پر تنقید اور پروپیگنڈا کیا۔

اعلامیے میں پاکستان بار نے پنجاب حکومت کے رویہ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ عدلیہ کے پاس قانون کی تشریح کا اختیار ہے، تحفظ ملکیت ایکٹ کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔

پاکستان بار نے کہا کہ تمام وکلا لاہور ہائیکورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو بھی عدلیہ کے وقار پر سمجھوتہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
