عاصم اظہر نے نغمہ ’میری زندگی ہے تو‘ کس کے نام کیا؟ ویڈیو وائرل، مداح خوش

عاصم اظہر اور ہانیہ عامر کی ایک بار بڑھتی قربتوں کی خبریں زیر گردش ہیں

ویب ڈیسک December 28, 2025
facebook whatsup
عاصم اظہر نے کہا: ’’جو بکھر گیا اسے ہم سب مل کر سمیٹ سکتے ہیں‘‘ — سیلاب متاثرین کے لیے مدد کی اپیل۔

معروف گلوکار عاصم اظہر کا او ایس ٹی ’میری زندگی ہے تو‘ نے دھوم مچادی ہے اور آج کل ہر اک یہی نغمہ گنگنا رہا ہے۔

گلوکار عاصم اظہر جو نہ صرف نئی نسل کے پسندیدہ گلوکار ہیں بلکہ ہانیہ عامر کے ساتھ رومانس اور پھر بریک اپ سے بھی کافی شہرت حاصل کرچکے ہیں۔

حال ہی میں ان کی اور ہانیہ عامر کے قریب آنے کی خبریں بھی زیر گردش رہی ہیں اور دونوں کئی مواقعوں پر ایک ساتھ بھی دیکھے گئے۔

ان دونوں نے تاحال اپنے تعلقات کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا لیکن مداح گوسپ سے کب باز آتے ہیں۔

تاہم اب عاصم اظہر کے ایک اقدام نے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں انھوں نے اپنا سپر ہٹ او ایس ٹی میری زندگی ہے تو کو اپنی والدہ گُلِ رانا کے نام کردیا۔

عاصم اظہر نے والدہ کی سالگرہ پر ’میری زندگی ہے تو‘ کو ماں کے نام کرتے ہوئے ایک جذباتی پرفارمنس پیش کی، جس کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر سب کے دل جیت لیے۔

ویڈیو کے ساتھ عاصم نے ایک طویل اور دل کو چھو لینے والا کیپشن لکھا کہ اس خاتون کے نام جس نے مجھے زندگی کا مطلب بتایا، جس نے مجھے ہر مشکل سے نکلنا سکھایا، جس نے مجھے ہمدردی، محبت اور شفقت سکھائی اور جو کچھ میں آج ہوں وہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عاصم اظہر نے مزید لکھا کہ وہ سب سے مضبوط عورت بلکہ سب سے مضبوط انسان جسے میں جانتا ہوں۔ وہ جس نے مجھے سکھایا کہ نتیجے کی پروا کیے بغیر دل لگا کر ہر کام کرو، وہ میری ماں ہے۔

عاصم نے کیپشن کا اختتام انتہائی جذباتی انداز میں کیا کہ میں لکھتا رہوں تو بھی آپ کی خوبصورتی، طاقت اور عظمت بیان نہیں کر پاؤں گا، اماں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سالگرہ مبارک۔ میری زندگی ہے تو۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

 Dec 28, 2025 12:59 AM |
40 کروڑ کی پیشکش کیوں ٹھکرادی تھی؛ سنیل شیٹی کی پہلی بار لب کشائی

40 کروڑ کی پیشکش کیوں ٹھکرادی تھی؛ سنیل شیٹی کی پہلی بار لب کشائی

Dec 28, 2025 12:44 AM |
عاصم اظہر نے نغمہ ’میری زندگی ہے تو‘ کس کے نام کیا؟ ویڈیو وائرل، مداح خوش

عاصم اظہر نے نغمہ ’میری زندگی ہے تو‘ کس کے نام کیا؟ ویڈیو وائرل، مداح خوش

 Dec 28, 2025 12:12 AM |

متعلقہ

Express News

دھرندھر کی شاندار کامیابی؛ اکشے کھنہ ایک بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے

Express News

سالِ نو پر دوسری شادی، مگر کس سے؟ سجل علی کا بیان سامنے آگیا

Express News

برازیل سے تعلق رکھنے والی پہلی مس یونیورس انتقال کرگئیں

Express News

60 ویں سالگرہ پر سلمان خان کا مداحوں کو تحفہ، ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری

Express News

سلمان خان 60 سال کے ہوگئے، فیملی اور مداحوں کے ساتھ کیک کاٹا

Express News

راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مہندی کی تصاویر وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو