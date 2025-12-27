40 کروڑ کی پیشکش کیوں ٹھکرادی تھی؛ سنیل شیٹی کی پہلی بار لب کشائی

سنیل شیٹی ایک ایکشن ہیرو ہی نہیں بلکہ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل تھے

ویب ڈیسک December 28, 2025
بالی ووڈ کے ایکشن ہیرو سنیل شیٹی نے اپنے کیریئر میں کئی بلاک بسٹر فلمیں دی ہیں وہ رومانوی ہیرو اور کامیڈی اداکاری میں بھی مداحوں کا دل جیتنے میں کامیاب رہے ہیں۔

اداکار سنیل شیٹی کی پہلی شناخت ایک مضبوط ڈیل ڈول رکھنے والے فائٹرز ہیرو کی رہی ہے۔ وہ اپنی فلموں میں ولن کا بھرتا نکالتے نظر آتے ہیں۔

سنیل شیٹی کی ترجیح ہوتی تھی کہ وہ خطرناک اسسٹنٹ مناظر بھی خود فلم بند کروائیں اور اس کوشش میں وہ متعدد بار زخمی بھی ہوئے۔

ان ایکشن سین کی وجہ سے وہ نوجوانوں میں کافی مقبول تھے اور انھیں زیادہ تر ایسے ہی کرداروں میں پسند کیا جاتا رہا ہے۔

سنیل شیٹی بھی اپنے مداحوں بالخصوص نوجوانوں کے لیے ہمیشہ ایک رول ماڈل بننا چاہتے تھے جس کا انھوں نے عملی مظاہرہ 40 کروڑ کی پیشکش کو ٹھکرا کر کیا تھا۔

اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے حالیہ انٹرویو میں اداکار نے انکشاف کیا کہ تمباکو کے معروف برانڈ کے اشتہار میں کام کرنے کے لیے 40 کروڑ روپے کی آفر ہوئی تھی۔

سنیل شیٹی نے بتایا کہ اُس وقت نوجوان مجھے فالو کرتے تھے، میرا اسٹائل اپناتے تھے اس لیے میں نے سگریٹ کا اشتہار کرنے سے منع کردیا تھا۔

انھوں نے مزید بتایا کہ اگر میں اشتہار میں سگریٹ نوشی کرتا نظر آتا تو نوجوان بھی اس شوق کو اپناتے اور کہیں کوئی کسی بری لت میں نہ پڑے جائے، اس لیے میں اشتہار نہیں کیا۔

سنیل شیٹی نے کہا کہ میں خود بھی سگریٹ نہیں پیتا بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتا ہوں اس لیے وہ اشتہار نہیں کیا۔

 
سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

40 کروڑ کی پیشکش کیوں ٹھکرادی تھی؛ سنیل شیٹی کی پہلی بار لب کشائی

عاصم اظہر نے نغمہ 'میری زندگی ہے تو' کس کے نام کیا؟ ویڈیو وائرل، مداح خوش

