سلمان خان اور کترینہ کیف کے ایک وقت میں ایک دوسرے کے نہایت قریب سمجھے جاتے تھے لیکن یہ تعلق برقرار نہ رہ سکا

ویب ڈیسک December 28, 2025
60
بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان 60 برس کے ہوگئے

بالی ووڈ کے دبنگ اسٹار سلمان خان 60 سال کے ہوگئے اور یہ دن اس لیے بھی خاص ہوگیا کہ کترینہ کیف نے ایک جذباتی پیغام اداکار کے نام لکھا ہے۔

سلمان خان اور کترینہ کیف کی کیمسٹری کو کافی پسند کیا گیا ہے، دونوں کی قربت کا اندازہ اس بات بھی لگایا جا سکتا ہے دونوں متعدد پراجیکٹس میں ایک ساتھ نظر آئے ہیں۔

یہ اُن دنوں کی بات ہے جب کترینہ کیف سلمان خان کے تقریباً ہر پراجیکٹ کا لازمی حصہ ہوا کرتی تھیں۔ فلمیں میں نے پیار کیوں کیا، پارٹنر، ایک تھا ٹائیگر اور ٹائیگر زندہ ہے، اس کی مثالیں ہیں۔

دونوں کے درمیان ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ خبریں گرم تھیں کہ سلمان خان اور کترینہ کیف شادی کرنے والے ہیں لیکن پھر وہی ہوا جو دبنگ اسٹار کے ساتھ اکثر ہوتا آیا ہے۔ 

کترینہ کیف نے وکی کوشل کے ساتھ اپنا گھر بسالیا ہے اور وہ جلد ماں بھی بننے والی ہیں لیکن سلمان خان اب تک کنوارے ہیں۔

تاہم اب 42 سالہ کترینہ کیف نے فلم انڈسٹری کے بھائی جان سلمان خان کو ان کی سالگرہ پر ’ٹائیگر‘ اور’سپر ہیومن‘ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔

کترینہ کیف نے سلمان خان کے نام سوشل میڈیا پر محبت بھرے پیغام میں ایسی زندگی کی دعا دی جس میں ہر دن محبت اور روشنی سے بھرپور ہو۔

کترینہ کیف کے اس پیغام پر سلمان خان کے مداحوں نے اداکارہ کو سراہا اور سلو بھائی جان کے لیے نیک تمناؤں اور سالگرہ کی مبارک بادوں کا تانتا پھر سے بندھ گیا۔

 
 Dec 28, 2025 12:59 AM |
