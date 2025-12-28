آسٹریلیا نے میلبورن ٹیسٹ میں شکست کا ملبہ انگلش بیٹسمین پر ڈال دیا

گیند نرم پڑنے پر بولرز کو اس پر گرفت میں مشکل کا سامنا رہا، اسٹیون اسمتھ

اسپورٹس ڈیسک December 28, 2025
کراچی:

آسٹریلیا میلبورن ٹیسٹ میں شکست کی ذمہ داری زیک کرولی کے ایک شاٹ پر ڈالنے لگا، کرولی نے مائیکل نیسیر کی گیند پر سر کے اوپر سے گیند کو باؤنڈری کے پار اچھالا جو وہاں پر موجود ایل ای ڈی ایڈورٹائزنگ بورڈ پر پوری قوت سے لگی۔ 

آسٹریلیا کا خیال ہے کہ اس سے گیند نرم پڑی اور بولرز کو اس پر گرفت میں مشکل کا سامنا رہا، کرولی نے 48 بالز پر 37 رنز بنائے جبکہ بین ڈکٹ کے ساتھ 51 رنز کی شراکت کی۔ 

جارحانہ اوپننگ نے انگلش ٹیم کو مضبوط آغاز فراہم کیا، میچ کے بعد سینئر آسٹریلوی کرکٹر اسٹیون اسمتھ نے کہا کہ کرولی کے شاٹ پر ایل ای ڈی بورڈ کو ہٹ کرنے سے گیند کی سیم نرم پڑی۔ 

جس سے بولرز کو گرفت میں مشکل ہوئی، اس وجہ سے وہ ویسی بولنگ نہیں کرپائے جیسی کرنا چاہتے تھے، یوں انگلش ٹیم کو ہدف حاصل کرنے میں مدد مل گئی۔
