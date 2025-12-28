سری لنکا کیساتھ ٹی20 سیریز کیلیے اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑی کی واپسی

کرکٹ ٹیم 4 اور 5 جنوری 2026 کو مرحلہ وار سری لنکا روانہ ہوگی

اسپورٹس ڈیسک December 28, 2025
سری لنکا کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے قومی ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔

کرکٹ ٹیم 4 اور 5 جنوری 2026 کو مرحلہ وار سری لنکا روانہ ہوگی۔ سلمان علی آغا پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے۔

وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں شامل کر لیے گئے جبکہ شاداب خان کندھے کی سرجری کے بعد ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں واپس آگئے۔

پاکستان اور سری لنکا تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلیں گے، تمام میچز دمبولا میں کھیلے جائیں گے۔ تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز 7 جنوری، 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گے۔

ٹی ٹوئنٹی سیریز ورلڈ کپ اسکواڈ چننے میں مددگار ثابت ہوگی۔

ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں سلمان علی آغا، عبدالصمد، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ محمد نافع، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، شاداب خان، عثمان خان، اور عثمان طارق بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔

واضح رہے کہ ‏بگ بیش کے لیے آسٹریلیا میں موجود بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤف سری لنکا کے خلاف سیریز میں حصہ نہیں لیں گے جبکہ شاہین گھٹنے کی انجری کا بھی شکار ہوگئے ہیں۔
