آسٹریلوی کھلاڑی ٹم ڈیوڈ کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک

ٹم ڈیوڈ کا شمار مختصر فارمیٹ کے سب سے خطرناک آسٹریلوی کرکٹرز میں ہوتا ہے

اسپورٹس ڈیسک December 28, 2025
آسٹریلیا کے اہم کھلاڑی ٹم ڈیوڈ کی آئندہ سال فروری میں شیڈول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ میں شرکت مشکوک ہوگئی۔

بگ بیش میں ٹم ڈیوڈ کی ہیمسٹرنگ انجری نے آسٹریلیا کو بھی پریشان کر دیا، ان کی عدم موجودگی آنے والے ٹی 20 ورلڈکپ میں مہم کو متاثر کر سکتی ہے۔

ٹم ڈیوڈ پرتھ اسکورچرز سے میچ میں ہوبارٹ ہوریکینز کی نمائندگی کے دوران تکلیف کا شکار ہوگئے تھے جس کی وجہ سے انھیں فیلڈ چھوڑنا پڑی، وہ دوسری مرتبہ اس انجری کی زد میں آئے۔

Express News

بگ بیش لیگ کی تاریخ میں نئے ریکارڈز رقم ہوگئے

اس سے قبل رواں برس کے شروع میں آئی پی ایل کے دوران ڈیوڈ سائیڈ اسٹرین سے دوچار ہوئے تھے، وہ تازہ انجری کی وجہ سے ہوریکینز کے ٹائٹل دفاع کی مہم سے باہر ہوگئے ہیں ان کی فروری میں شیڈول ٹی 20 ورلڈکپ کیلیے دستیابی پر بھی غیریقینی کے بادل چھانے لگے۔

ٹم ڈیوڈ کا شمار مختصر فارمیٹ کے سب سے خطرناک آسٹریلوی کرکٹرز میں ہوتا ہے۔

ڈاکٹرز کی ہدایت پر ہفتے کے روز ان کا اسکین ہوا، جس کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی تازہ ترین انجری کی نوعیت اور نجات کے وقت کا علم ہوسکے گا۔
