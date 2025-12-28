ہیری بروک نے ایڈم گلکرسٹ کا ریکارڈ توڑ دیا

انہوں نے چوتھے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 41 رنز بنا کر اہم سنگ میل عبور کیا

اسپورٹس ڈیسک December 28, 2025
facebook whatsup

انگلینڈ ٹیم کی جارحانہ مزاج بیٹر ہیری بروک نے سابق آسٹریلوی اوپنر ایڈم گلگرسٹ کا ریکارڈ دیا۔

ہیری بروک نے میلبورن میں ایشز سیریز کے چوتھے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 41 رنز بنا کر اہم سنگ میل عبور کیا۔

انگلش بیٹر نے کم گیندوں پر 3 ہزار ٹیسٹ رنز کا ایڈم گلکرسٹ کا ریکارڈ توڑا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایشز سیریز، باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز تماشائیوں نے نیا ریکارڈ بنادیا

بروک نے 57 اننگز میں 3 ہزار ٹیسٹ رنز مکمل کیے، وہ بالز کے لحاظ سے اس سنگ میل پر پہنچنے والے تیز ترین کرکٹر ہیں۔

انہوں نے 3 ہزار رنز مکمل کرنے کے لیے 3 ہزار 468 گیندوں کا سامنا کیا۔

اس طرح، ہیری بروک نے سابق آسٹریلوی وکٹ کیپر بیٹر ایڈم گلکرسٹ کا ریکارڈ توڑ دیا، جنہوں نے 3 ہزار 610 بالز کھیل کر 3 ہزار رنز بنائے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

 Dec 28, 2025 12:25 PM |
ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

 Dec 28, 2025 11:55 AM |
مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

مہربانو نے ازدواجی حیثیت سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Dec 28, 2025 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت کیجانب سے کھلنے اور بھارتی جھنڈا لہرانے پر پاکستانی کبڈی کھلاڑی پر پابندی عائد

Express News

شاہین آفریدی ایک بار پھر گھٹنے کی انجری کا شکار

Express News

شعیب اختر نے اپنی صحت سے متعلق زیر گردش خبروں پر خاموشی توڑ دی

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں سے متعلق بڑی پیشرفت

Express News

بنگلادیش پریمیئر لیگ کے دوران انتہائی افسوسناک واقعہ

Express News

ایشیز: کئی ملین ڈالرز کے مالی نقصان نے کرکٹ آسٹریلیا کے سی ای او کی نیندیں اڑا دیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو