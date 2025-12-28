وزیراعظم نے آزاد کشمیر میں کینسر کے علاج کے اسپتال کا افتتاح کردیا

میں بھی کینسر کا مریض رہ چکا ہوں، اس بیماری کی مشکلات سے آگاہ ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں ہوسکتی، شہباز شریف

اسٹاف رپورٹر December 28, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے اسپتال کے قیام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔

وزیراعظم شہباز شریف نے کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن، آنکولوجی اینڈ ریڈیو تھراپی (کنور) کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ آزاد کشمیر میں کینسر کی تشخیص و علاج کے لیے اسپتال قائم کیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، ماضی میں آزاد کشمیر کے مریضوں کو سیکڑوں میل کا سفر کرکے دور دراز شہروں جانا پڑتا تھا جو نہ صرف تکلیف دہ بلکہ مہنگا بھی تھا۔ انہوں نے پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن، ایس پی ڈی، مخیر حضرات اور ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس منصوبے کے قیام میں کردار ادا کیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ وہ خود بھی کینسر کے مریض رہ چکے ہیں اور اس بیماری کے مریضوں کی مشکلات اور تکالیف سے بخوبی آگاہ ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ جدید وسائل اور ٹیکنالوجی بروئے کار لا کر کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جائے، مریضوں سے ہمدردانہ رویہ اپنایا جائے تاکہ انہیں حوصلہ ملے اور علاج کے دوران کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

قبل ازیں وزیراعظم نے تختی کی نقاب کشائی کر کے اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کیا اور مختلف شعبہ جات اور نصب مشینری کا معائنہ کیا۔ انہیں تشخیص اور علاج معالجے کی سہولیات پر بریفنگ بھی دی گئی۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس سے قبل آزاد کشمیر میں کینسر کے علاج کی کوئی سہولت دستیاب نہیں تھی اور مریض دوسرے شہروں کا رخ کرنے پر مجبور تھے۔ ہر سال تقریباً ایک ہزار نئے مریض اور دس ہزار فالو اپ مریض علاج کے لیے ہسپتالوں سے رجوع کرتے ہیں۔

چیئرمین پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن راجا علی رضا انور نے بھی بریفنگ دی تقریب سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی  کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گروسی نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور 2050 تک اس میں 75 فیصد اضافے کا خدشہ ہے۔

انہوں نے آزاد کشمیر میں کینسر کے علاج کے لیے اسپتال کے قیام کو ایک اہم سنگِ میل قرار دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

 Dec 28, 2025 04:09 PM |
سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

 Dec 28, 2025 12:25 PM |
ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

ڈکی بھائی کو سالگرہ پر مداح کا حیرت انگیز تحفہ

 Dec 28, 2025 11:55 AM |

متعلقہ

Express News

پراپرٹی ایکٹ فیصلے پر پنجاب حکومت نے چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کیخلاف پروپیگنڈا کیا، پاکستان بار کونسل

Express News

6 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے 800 سے زائد قیمتی موبائل فون بلوچستان سے کراچی اسمگل کرنے کے دوران پکڑے گئے

Express News

جدہ ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی 2 ایئرہوسٹس کے درمیان ہاتھا پائی

Express News

حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ پر پابندی عائد کردی، نام فورتھ شیڈول میں شامل

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے لاہور سے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کردیا، عوام کیطرف سے بھرپور استقبال

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے لاہور سے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کردیا، عوام کیطرف سے بھرپور استقبال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو