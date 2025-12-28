سال 2025، سرکاری ملازمین کے احتجاج، دھرنے اور ہڑتالیں ناکام رہیں

اساتذہ، کلرک، ملازم سال بھر واٹر کینن، شیلنگ، لاٹھی چارج کا شکار رہے، جیل بھی گئے

قیصر شیرازی December 28, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

سال 2025ء سرکاری ملازمین، اساتذہ کے لیے مایوس کن رہا، سال بھر مطالبات کیلیے کلرک، کلاس فور ملازمین، اساتذہ ،خواتین ڈنگی اسٹاف سڑکوں پر دھرنا دیتے رہے۔ 

تفصیلات کے مطابق سرکاری ملازمین احتجاج کرتے قلم چھوڑ ہڑتال کرتے لاٹھیاں ،شیلنگ واٹر کینن گن سے پانی شیلنگ کا شکار رہے اور تھانہ جیل کی بھی یاترا کرتے رہے لیکن کوئی مطالبہ بھی نہیں منوا سکے۔ 

اب زبانی کلامی ہڑتالوں تک محدود ہوگئے،گروپوں میں بٹ گئے، حکومت کے حامی ملازمین چند مراعات لیکر خود کو بچا کر ملازمین تحریک ناکام کرگئے۔

مزید پڑھیں

Express News

اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کیلیے موبائل ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ

Express News

پشاور: اساتذہ کے پختونخوا حکومت کیساتھ مذاکرات ناکام، احتجاج شدت اختیار کر گیا

مظاہروں کے باوجود کنٹریکٹ سسٹم مکمل ختم ہوگیا۔ 2025 میں 44 سرکاری اداروں میں ایک بھی ریگولر بھرتی نہیں ہوئی، چھانٹیوں ریشنلائزیشن 15 ہزار سکولوں،71 کالجز کی نجکاری سے بے روزگاری بڑھ گئی۔

اندرون خانہ مکمل معاہدہ کرکے اساتذہ کلرکوں کی یونینوں کی صرف 300 تعداد بھرپور مالی معاشی فائدہ اٹھا گئی، ان اساتذہ کلرکوں کوفل پنشن مراعات ساتھ ریٹائر کیا جائے گا، گزشتہ تین سال میں اساتذہ تنظیموں کے 61 گروپ بنے،کلرکوں کے بھی متعدد یونین گروپ بن گئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 01:43 AM |
ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

 Dec 28, 2025 04:09 PM |
سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

 Dec 28, 2025 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیرخارجہ کا رابطہ، صومالیہ کے تحفظات اجاگر کرنے کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

50 روپے کیلیے چھوٹے بھائی نے چھری سے وار کر کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا

Express News

وفاق اور پنجاب کے حکمران جان لیں سہیل آفریدی کی قیادت میں اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوچکی، معاون خصوصی

Express News

جنید صفدر کی شادی کے دعوت نامے دینے کیلیے نواز شریف اور مریم نواز دبئی روانہ

Express News

بہت سیر کرلی پاکستان کے یورپ لاہور کی، سہیل آفریدی واپس چلے جائیں، عظمیٰ بخاری

Express News

کراچی؛ محکمہ موسمیات کی 30 دسمبر کو ہلکی بارش کی پیشگوئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو