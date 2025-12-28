2025 اختتام کی جانب گامزن، کراچی میں کوئی میگا منصوبہ مکمل نہیں کیا جا سکا

ان میں ایسے بھی پراجیکٹ بھی شامل ہیں جو8 سال قبل شروع کیے گئے تھے

سید اشرف علی December 28, 2025
facebook whatsup
کراچی:

رواں سال بھی اختتام کی جانب گامزن ہے لیکن کراچی میں گزشتہ کئی سالوں کی طرح وفاقی و صوبائی حکومت کی زیر نگرانی تعمیر ہونے والا کوئی میگا منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا. 

ان میں ایسے بھی منصوبے شامل ہیں جو8سال قبل شروع کیے گئے اور ادھورے ہیں، کچھ منصوبے آدھے مکمل کیے گئے، کچھ منصوبوں پر جزوی تعمیراتی کام ہوا لیکن پھر انھیں بند کردیا گیا اور کچھ منصوبوں پر ترقیاتی کام جاری ہیں لیکن ان کے دیگر کمپوننٹ پر کوئی کام شروع نہ ہونے کے سبب ان کی افادیت  عوام تک نہ پہنچنے کا خدشہ ہے. 

تفصیلات کے مطابق کراچی میں پانی کا بحران کئی سالوں سے جاری ہے،3 کروڑ ابادی والے شہر میں دو سورسز دریائے سندھ اور حب ڈیم سے 650 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے جبکہ ضرورت 1200ملین گیلن ڈیلی ہے، شارٹ فال 550 ملین گیلن ڈیلی ہے.

پانی کے اس بحران پر قابو پانے کیلیے 2 میگا منصوبے 2016 میں شروع کیے گئے جو ابھی تک مکمل نہیں کیے جاسکے اور ایک میگا منصوبہ 2024 میں شروع کیا گیا جو اگرچہ مکمل کرلیا گیا لیکن ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے عوام تک اس کی افادیت نہیں پہنچ سکی.

260 ملین گیلن ڈیلی  پانی کی فراہمی کا اضافی منصوبہ کے فور 2016 میں سندھ حکومت اورکراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن  کی زیر نگرانی  شروع ہوا، اسے دو سال میں مکمل ہونا تھا لیکن ناقص پلاننگ کی وجہ سے 2018 میں ترقیاتی کام بند کردیا گیا. 

بعد ازاں وفاقی حکومت نے یہ منصوبہ واپڈا کو سونپ دیا، واپڈا نے 2022 میںKIV کی ری ڈیزائننگ کرکے  دو بارہ ترقیاتی کام شروع کیا اور اسے دسمبر2025 میں مکمل کیا جانا ہے تاہم فنڈز کی کمی کی وجہ سے ابھی اس کا 65 فیصد کام ہوسکا ہے. 

کے فور پروجیکٹ  کے تین  مزید کمپوننٹ ہیں  جنہیں سندھ حکومت نے تعمیر کرنا ہے۔  ان میں دو پر کام شروع ہوگیا اور اور ایک کمپوننٹ پر ابھی تک کام شروع نہیں ہوا ہے, ان تینوں کمپوننٹ کی تکمیل کی مدت 2027 رکھی گئی ہے۔

فراہمی آب کا  دوسرا منصوبہ 65 ملین گیلن ڈیلی کا ہے جو سندھ حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے 7 سال سے بند پڑا ہے، اس پر صرف 15 فیصد کام کیا جاسکا ہے. 

واٹر کارپوریشن کے ایک افیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اصل ایشو یہ نہیں کہ ترقیاتی کام مکمل کیے بغیر منصوبے کا افتتاح کردیا گیا بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ حب ڈیم سے ملنے والا 100 ملین گیلن ڈیلی پورا نہیں پہنچ پا رہا ہے اور صرف 70 ملین گیلن ڈیلی مل رہا ہے.

متعلقہ افیسر کے مطابق واٹر کارپوریشن نے اپنے حدود کی 22 کلومیٹر نئی کینال کی تعمیر کا کام تقریباً مکمل کردیا ہے لیکن واپڈا کی حدود میں آنیوالی 8 کلومیٹر کینال خستہ حالی کا شکار ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ریڈ لائن اور کے فور منصوبے نے یونیورسٹی روڈ پر کاروبار ٹھپ کردیا

اب یہ 30 ملین گیلن پانی واپڈا کی کینال میں رسائو میں ضائع ہورہا ہے یا واثر کارپوریشن کی  نئی کینال کی کسی خرابی کا نتیجہ ہے۔ 

وفاقی حکومت کا منصوبہ  گرین لائن فیز ٹو  مختلف وجوہ کے باعث 3 سال سے تاخیر کا شکار تھا تاہم اب 2 ماہ قبل یہاں تعمیراتی کام شروع ہوگیا ہے، گرین لائن فیز ٹو تاج میڈیکل کمپلیکس تا میونسپل پارک پر تین کلومیٹر محیط ہے۔

یہ ترقیاتی کام ایک سال میں مکمل کرلیا جائے گا، اورنج  لائن منصوبہ جو  اورنگی ٹاؤن آفس  سے  میٹرک بورڈ افس تک 3.9 کلومیٹر طویل  ہے، اس  کو مکمل ہوئے  چار سال گذر  چکے ہیں تاہم ابھی تک مسافروں کی توجہ حاصل نہیں کرسکا ہے.

متعلقہ افسران کا کہنا ہے کہ پہلے یہ منصوبہ 2025 میں مکمل کیا جانا تھا، تاہم اب یہ منصوبہ 2027میں مکمل ہوگا۔ ابھی اس پر صرف 45 فیصد کام مکمل ہوچکا ہے۔   

یلو لائن منصوبہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار رہا ہے تاہم سندھ حکومت نے  2024 میں اس پر تعمیراتی کام شروع کیا۔

اسوقت یہ منصوبہ مناسب رفتار سے کیا جارہا ہے اور 13 فیصد کام مکمل کیا جاچکا ہے، توقع ہے کہ یہ شیڈول کے مطابق 2028 میں مکمل کرلیا جائے گا۔ 

یلولائن منصوبہ ورلڈ بینک کے مالی تعاون سے داؤد چورنگی تا نمائش چورنگی 26 کلومیٹر تعمیر کیا جائے رہا ہے. 

سندھ حکومت  کی زیرنگرانی سیوریج کے دو میگا منصوبے دو عشروں سے تاخیر کا شکار ہیں، کمبائنڈ ایفولینٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ، یہ صنعتی فضلے کی ٹریٹمنٹ کا منصوبہ 2018 میں شروع کیا جانا تھا لیکن باوجوہ نہ ہوسکا. 

سندھ حکومت نے اب اس منصوبے کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 01:43 AM |
ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

 Dec 28, 2025 04:09 PM |
سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

 Dec 28, 2025 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیرخارجہ کا رابطہ، صومالیہ کے تحفظات اجاگر کرنے کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

50 روپے کیلیے چھوٹے بھائی نے چھری سے وار کر کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا

Express News

وفاق اور پنجاب کے حکمران جان لیں سہیل آفریدی کی قیادت میں اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوچکی، معاون خصوصی

Express News

جنید صفدر کی شادی کے دعوت نامے دینے کیلیے نواز شریف اور مریم نواز دبئی روانہ

Express News

بہت سیر کرلی پاکستان کے یورپ لاہور کی، سہیل آفریدی واپس چلے جائیں، عظمیٰ بخاری

Express News

کراچی؛ محکمہ موسمیات کی 30 دسمبر کو ہلکی بارش کی پیشگوئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو