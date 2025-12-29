کراچی، گلستان جوہر میں گھر سے بزرگ خاتون کی کئی روز پرانی لاش برآمد

لاش 7 سے 8 روز پرانی ہے، جسے قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس

محمد شاہ میر خان December 29, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کےعلاقے گلستان جوہر بلاک 9 میں واقع ال حبیب یونیورسٹی کے قریب سے ایک بزرگ خاتون کی کئی روز پرانی لاش برآمد ہوئی ہے۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق متوفیہ کی شناخت 60 سالہ  نجما الرحمٰن دختر یامین الرحمٰن کے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاش 7 سے 8 روز پرانی ہے، جسے قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی: سہراب گوٹھ میں گھر سے افغان خاتون اور 3 بچوں کی پھندا لگی لاشیں برآمد

واقعے کی اطلاع ملتے ہی شاہراہِ فیصل تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔

 پولیس کا کہنا ہے کہ موت کی وجوہات جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے جبکہ واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 01:43 AM |
ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

 Dec 28, 2025 04:09 PM |
سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

 Dec 28, 2025 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں دو افراد جاں بحق

Express News

کراچی، پولیس مقابلے کے بعد ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی صدر میں سادہ لباس پولیس کی شدید فائرنگ، ویڈیو وائرل، شہری خوفزدہ

Express News

کراچی: لیاقت آباد میں نقب زنی کی واردات، ملزمان گھر سے لاکھوں کی نقدی اور سونا لے گئے

Express News

اسلام آباد، خاتون کو نازیبا تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار

Express News

راولپنڈی، نوبیاہتا لڑکی کا پراسرار قتل، شوہر زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو