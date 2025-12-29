کراچی، لوٹ مار کرنے والا ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گیا، بدترین تشدد کے بعد پولیس کے حوالے

ملزم کو گولی لگی ہوئی زخمی حالت میں پولیس کے حوالے کیا گیا، ترجمان کراچی پولیس

December 29, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

شہر قائد کے علاقے ملیر جامعہ ملیہ غزالی گراؤنڈ کے قریب عوام نے ایک مبینہ ڈاکو کو پکڑ کر تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت خلیل ولد احمد دیں کے نام سے ہوئی ہے۔

ملزم عوام کے تشدد اور فائرنگ کے نتیجے میں گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ اور اس ہی حالت میں پہس کے حوالے کیا گیا۔

اطلاع ملنے پر تھانہ الفلاح کی پولیس موقع پر پہنچی اور ملزم کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے پستول برآمد کر لیا، جبکہ زخمی ملزم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ اس کے سابقہ کرمنل ریکارڈ اور ممکنہ دیگر وارداتوں کے حوالے سے بھی ریکارڈ چیک کیا جارہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 01:43 AM |
ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

ریحام رفیق کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا انکشاف، مداحوں سے کیا اپیل کی؟

 Dec 28, 2025 04:09 PM |
سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

سنیل شیٹی نے 40 کروڑ کی آفر ٹھکراکر مثال قائم کردی

 Dec 28, 2025 12:25 PM |

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو