شان مسعود نے انضمام الحق کا ریکارڈ توڑ دیا

انضمام الحق نے 1992 میں آکسفورڈ اینڈ کیمبرج  یونیورسٹی کے خلاف فرسٹ کلاس ٹور میچ میں ڈبل سنچری بنائی تھی

اسپورٹس ڈیسک December 29, 2025
پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے سابق لیجنڈ کپتان انضمام الحق کا ریکارڈ توڑ دیا۔

تفصیلات کے مطابق شان مسعود نے پاکستان کی تاریخ میں تیز ترین فرسٹ کلاس ڈبل سنچری بنانے کا ریکارڈ بنایا ہے۔

شان مسعود نے ایس این جی پی ایل کی نمائندگی کرتے ہوئے ساحر ایسوسی ایٹس کے خلاف 177 گیندوں پر ڈبل سنچری مکمل کی۔

اس سے قبل پاکستان کی تیز ترین فرسٹ کلاس ڈبل سنچری کا ریکارڈ انضمام الحق کے پاس تھا جنہوں نے 1992 میں آکسفورڈ اینڈ کیمبرج  یونیورسٹی کے خلاف فرسٹ کلاس ٹور میچ میں 188 گیندوں پر ڈبل سنچری بنائی تھی۔

واضح رہے کہ شان مسعود کی ڈبل سنچری پاکستانی سرزمین پر بھی تیز ترین فرسٹ کلاس ڈبل سنچری ہے۔

2006 میں وریندر سہواگ نے لاہور ٹیسٹ میں 182 گیندوں پر ڈبل سنچری بنائی تھی۔
