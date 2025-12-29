بیٹل آف سیکسز: ویمنز عالمی نمبر ایک آرینا سبالینکا کو نک کرگیوس کے ہاتھوں شکست

آسٹریلیا کے نک کرگیوس نے ویمنز کی عالمی نمبر ایک آرینا سبالینکا کو شکست دے دی۔
تفصیلات کے مطابق بیٹل آف سیکسز نمائشی میچ میں نک کرگیوس نے اسٹریٹ سیٹس میں 3-6، 3-6 سے آرینا سبالینکا کو شکست سے دوچار کیا۔
مرد اور خاتون کھلاڑی کا یہ منفرد نمائشی مقابلہ دبئی میں ہوا جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز رہا۔
چار گرینڈ سلیم جیتنے والی آرینا سبالینکا اور نک کرگیوس کے درمیان مقابلے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے خصوصی قوانین نافذ کیے گئے تھے۔
یاد رہے مینز عالمی نمبر 671 نک کرگیوس نے ستمبر میں سبالینکا کو چیلنج دیا تھا۔
ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ سبالینکا کو شکست دینے میں انہیں اپنا سو فیصد دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔
کرگیوس نے یہ دعوی بھی کیا تھا کہ خواتین مردوں کی تیز سروسز کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔