بیٹل آف سیکسز: ویمنز عالمی نمبر ایک آرینا سبالینکا کو نک کرگیوس کے ہاتھوں شکست

مینز عالمی نمبر 671 نک کرگیوس نے ستمبر میں سبالینکا کو چیلنج دیا تھا

اسپورٹس ڈیسک December 29, 2025
facebook whatsup

آسٹریلیا کے نک کرگیوس نے ویمنز کی عالمی نمبر ایک آرینا سبالینکا کو شکست دے دی۔

تفصیلات کے مطابق بیٹل آف سیکسز نمائشی میچ میں نک کرگیوس نے اسٹریٹ سیٹس میں 3-6، 3-6 سے آرینا سبالینکا کو شکست سے دوچار کیا۔

مرد اور خاتون کھلاڑی کا یہ منفرد نمائشی مقابلہ دبئی میں ہوا جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز رہا۔

چار گرینڈ سلیم جیتنے والی آرینا سبالینکا اور نک کرگیوس کے درمیان مقابلے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے خصوصی قوانین نافذ کیے گئے تھے۔

یاد رہے مینز عالمی نمبر 671 نک کرگیوس نے ستمبر میں سبالینکا کو چیلنج دیا تھا۔

ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ سبالینکا کو شکست دینے میں انہیں اپنا سو فیصد دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔

کرگیوس نے یہ دعوی بھی کیا تھا کہ خواتین مردوں کی تیز سروسز کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راحت فتح علی خان کی بیٹی ماہین خان کی بارات کی تصاویراور ویڈیوز وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی ماہین خان کی بارات کی تصاویراور ویڈیوز وائرل

 Dec 29, 2025 11:08 AM |
اواتار کے مزید کتنے سیکویل بنیں گے؟ فلم ساز جیمز کیمرون کا بڑا اعلان

اواتار کے مزید کتنے سیکویل بنیں گے؟ فلم ساز جیمز کیمرون کا بڑا اعلان

 Dec 29, 2025 10:59 AM |
سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

سال 2025 میں کن نامور پاکستانی شخصیات کی طلاقیں ہوئیں؟ فہرست سامنے آگئی

 Dec 29, 2025 01:43 AM |

متعلقہ

Express News

عماد وسیم کی جانب سے طلاق کے اعلان کے بعد اہلیہ کے حیران کن انکشافات  

Express News

پاکستانی کھلاڑیوں کی پابندی کے باوجود اسکاٹش جونیئر اوپن اسکواش چیمپین شپ میں شرکت

Express News

عماد وسیم کا اہلیہ کو طلاق دینے کا اعلان

Express News

کورین ایمبیسڈر نیشنل جونئر کیڈٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا ٹائٹل پاکستان آرمی کے نام

Express News

محسن نقوی کا وسیم اکرم کو پاکستان سپر لیگ کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کرنے کا اعلان

Express News

ہیری بروک نے ایڈم گلکرسٹ کا ریکارڈ توڑ دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو