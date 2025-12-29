رونالڈو نے مسلسل تیسری مرتبہ ’بیسٹ مڈل ایسٹ فٹبالر‘ کا اعزاز حاصل کرلیا

سال 2025 کے دوران رونالڈو نے مجموعی طور پر 40 گول اسکور کیے

اسپورٹس ڈیسک December 29, 2025
facebook whatsup

پرتگال کے عالمی شہرت یافتہ لیجنڈ فٹبال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے مسلسل تیسری مرتبہ مشرقِ وسطیٰ بہترین فٹبالر آف دی ایئر کا اعزاز حاصل کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق 40 سالہ پرتگالی اسٹار کو یہ اعزاز دبئی میں منعقد ہونے والی گلوب سوکر ایوارڈز کی تقریب میں دیا گیا، جہاں انہوں نے کریم بنزیما، سالم الدوسری اور ریاض محرز جیسے نمایاں کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑا۔

سال 2025 کے دوران رونالڈو نے تمام مقابلوں میں مجموعی طور پر 40 گول اسکور کیے جو ان کی شاندار فارم اور مستقل کارکردگی کا واضح ثبوت ہے۔

وہ اس وقت سعودی عرب کے معروف کلب النصر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کا معاہدہ 2027 کے وسط تک جاری رہے گا۔

عمر کے اس مرحلے میں بھی رونالڈو کی فٹنس، نظم و ضبط اور گول اسکور کرنے کی صلاحیت نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہے۔

واضح رہے کہ گلوب سوکر ایوارڈز دنیا بھر میں فٹبال کے میدان میں غیر معمولی کامیابیوں کو سراہنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔

رونالڈو کی مسلسل تیسری کامیابی اس بات کی عکاس ہے کہ وہ نہ صرف میدان میں بلکہ میدان سے باہر بھی عالمی فٹبال پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرن راؤ آج بھی عامر خان کی اہلیہ ہیں؟ نئی تصاویر نے سوالات کھڑے کردیے

کرن راؤ آج بھی عامر خان کی اہلیہ ہیں؟ نئی تصاویر نے سوالات کھڑے کردیے

 Dec 29, 2025 03:59 PM |
سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

سڈنی سوئینی کے امریکی فٹبالر کیساتھ تعلقات کی افواہیں گرم

 Dec 29, 2025 01:09 PM |
اُمید ہے ایک دن اپنے بچوں کیساتھ پاکستان آسکوں، شاہ رُخ خان

اُمید ہے ایک دن اپنے بچوں کیساتھ پاکستان آسکوں، شاہ رُخ خان

 Dec 29, 2025 01:11 PM |

متعلقہ

Express News

عماد وسیم کی جانب سے طلاق کے اعلان کے بعد اہلیہ کے حیران کن انکشافات  

Express News

پاکستانی کھلاڑیوں کی پابندی کے باوجود اسکاٹش جونیئر اوپن اسکواش چیمپین شپ میں شرکت

Express News

عماد وسیم کا اہلیہ کو طلاق دینے کا اعلان

Express News

کورین ایمبیسڈر نیشنل جونئر کیڈٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا ٹائٹل پاکستان آرمی کے نام

Express News

محسن نقوی کا وسیم اکرم کو پاکستان سپر لیگ کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کرنے کا اعلان

Express News

ہیری بروک نے ایڈم گلکرسٹ کا ریکارڈ توڑ دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو