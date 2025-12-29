نیوزی لینڈ کو آسٹریلیا میں 26 سال بعد فتح دلوانے والے کھلاڑی کا ریٹائرمنٹ کا اعلان

انہوں نے مجموعی طور پر 120 وکٹیں حاصل کیں جبکہ 915 رنز بھی اسکور کیے

اسپورٹس ڈیسک December 29, 2025
نیوزی لینڈ کے معروف آل راؤنڈر ڈوگ بریسویل نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔

اپنے بین الاقوامی کیریئر کے دوران بریسویل نے نیوزی لینڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے 28 ٹیسٹ، 21 ون ڈے اور 20 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے۔

ان مقابلوں میں انہوں نے مجموعی طور پر 120 وکٹیں حاصل کیں جبکہ 915 رنز بھی اسکور کیے.

ڈوگ بریسویل کو خاص طور پر 2011 میں ہوبارٹ میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گئے تاریخی ٹیسٹ میچ میں شاندار کارکردگی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، جہاں انہوں نے میچ میں مجموعی طور پر 60 رنز کے عوض 9 وکٹیں حاصل کر کے نیوزی لینڈ کو سات رنز سے یادگار فتح دلائی تھی۔

ڈومیسٹک کرکٹ میں بریسویل سینٹرل ڈسٹرکٹس کے اہم ستون رہے۔

انہوں نے تینوں فارمیٹس میں مجموعی طور پر 206 میچز کھیلے اور ان چند کیوی لینڈ آل راؤنڈرز کی فہرست میں شامل ہوئے جنہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 4 ہزار رنز اور 400 وکٹوں کا شاندار ڈبل مکمل کیا۔

سینٹرل ڈسٹرکٹس کے لیے 3,029 رنز اور 258 وکٹوں کے ساتھ وہ ٹیم کی تاریخ کے بہترین آل راؤنڈرز میں شمار ہوتے ہیں۔
