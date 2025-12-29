پنجاب حکومت ذہنی اور اخلاقی پستی کا شکار ہے، وزیراعلیٰ کے پی

کابینہ اراکین پر تشدد ہوا، ایک وزیراعلی کے راستے، ریسٹ ایریاز اور مزار اقبال پر دوران حاضری لائٹس کی بندش قابل مذمت ہے

اسٹاف رپورٹر December 29, 2025
فوٹو: فائل
پشاور:

وزیرِاعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت ذہنی اور اخلاقی پستی کا شکار ہے، قومی یکجہتی کے وقت نفرت آمیز رویّے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، کے پی حکومت اس رویے کی شدید مذمت کرتی ہے۔

صوبائی کابینہ سے خطاب میں انہوں نے تین روزہ دورہ لاہور کے دوران پنجاب حکومت کے رویّے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ پنجاب حکومت کا رویّہ غیر جمہوری اور قابلِ مذمت ہے، پنجاب حکومت کی جانب سے کابینہ اراکین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 
ایک صوبے کے وزیراعلی کے لیے مسلسل راستے بند کیے گئے اور بازاروں کو زبردستی بند کروایا گیا، پنجاب پولیس کی جانب سے موٹروے پر ریسٹ ایریاز بھی بند کروائے گئے، مزار اقبال پر حاضری کے دوران لائٹس بند کرادی گئیں۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اخلاقی اور ذہنی پستی کا شکار ہے، ملک میں معاشی و سیاسی عدم استحکام کے دوران ایسا رویّہ تشویش ناک اور ناقابل فہم ہے، قومی یکجہتی کے وقت نفرت آمیز رویّے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، خیبر پختونخوا حکومت پنجاب حکومت کی اس رویے کی شدید مذمت کرتی ہے۔

وزیراعلی نے خیبرپختونخوا کے تمام سرکاری افسران کو واضح ہدایات دیں کہ دیگر صوبوں سے آنے والے سرکاری وفود کی روایات اور استطاعت سے بڑھ کر خدمت کی جائے، خیبر پختونخوا میں کسی کو اجنبیت محسوس نہ ہو۔

سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت کی جانب سے اے آئی پی فنڈز کی عدم ادائیگی پر شدید اعتراض کیا اور کہا کہ فنڈز کی عدم ادائیگی کے باعث ضم اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت متاثر ہو رہی ہے ، خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے وفاق کے ذمے واجب ادا ہیں، وفاقی وزارتِ خزانہ نے من گھڑت پروپیگنڈا کے ذریعے فسکل ریلیز سے متعلق میڈیا ٹرائل کی کوششیں کی، وفاقی حکومت تمام صوبوں کو دیے گئے فنڈز کی تفصیل بھی سامنے لائے۔

وزیراعلی نے خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کے بقایاجات کا موازنہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور بقایاجات کے حوالے سے تمام محکموں کو باضابطہ خطوط لکھنے اور تحریری جواب مانگنے کی ہدایت کی۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ اگلے اجلاس میں بقایاجات سے متعلق تمام محکمے صوبائی کابینہ کو بریفنگ دیں۔

وزیراعلی نے جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم دیا، صحت اور تعلیم کو حکومتی ترجیحات قرار دیا گیا۔ سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ عمران خان کے وژن کے مطابق ہیلتھ اور ایجوکیشن صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

